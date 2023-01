Horóscopo de hoy, domingo 29 de enero: predicciones sobre trabajo, dinero y amor

Descubre cómo será tu día 29 de enero según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL. Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente deberás leer tu signo solar, también son importantes el signo lunar y el Ascendente. Y los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

ARIES

Tendrás un momento afortunado en esta jornada y en el cual se agilizarán tus proyectos y te sentirás a gusto en tu papel y en casi todo lo que estás llevando a cabo.

SENTIMIENTOS: todo se moverá muy deprisa y el ritmo será acelerado, pero te mueves bien en esos ambientes.

ACCIÓN: sentirás que todo lo que arecía estar ralentizándose, vuelve a tomar velocidad.

FORTUNA: los beneficios y la alegría te rodeará con los resultados de las actuaciones de este día.

TAURO

Tu gran habilidad para alcanzar la fortuna en este día será la manera de expresarte y de manejar cada situación de una forma adecuada y a la vez conforme a tus gustos

SENTIMIENTOS: sabrás desarrollar la paciencia y la calma en los momentos necesarios.

ACCIÓN: es un acierto que tomes las decisiones adecuadas que sientes en tu interior, y esto será de gran ayuda.

FORTUNA: los beneficios de tus actividades profesionales prosperarán y te darán una gran alegría.

GÉMINIS

Necesitas una manera práctica de llevar a cabo tus asuntos, y además conectar con tu intuición para favorecer tus ayudas benéficas que aparecen cuando menos te lo esperas.

SENTIMIENTOS: tu forma de encajar con los demás solamente depende de tu gran percepción y de calidad de tu generosidad.

ACCIÓN: deberás enfocarte con gran confianza y con cal para que todo sea eficaz y funciones estupendamente.

FORTUNA: si aprendes a esperar un poco antes de actuar tus beneficios serán más sólidos y eficaces.

CÁNCER

Estás en un momento ágil y a la vez afortunado. En el cual te sentirás “con la sartén por el mango” ya que podrás disfrutar de tus aciertos y beneficios inesperados.

SENTIMIENTOS: es un momento en el que sientes una gran fortaleza que te ayuda a tener mayor confianza y seguridad.

ACCIÓN: tu forma de actuar activará la fortuna en tu vida y podrás sentirte con gran satisfacción.

FORTUNA: los beneficios serán más elevados que otros días, así que disfruta de ello.

LEO

Para tener éxito deberás atemperar tu ánimo y tu carácter, ya que todas las personas no son igual que tú. Por eso es necesario que te pongas en su lugar y que los beneficios los reportes equitativamente.

SENTIMIENTOS: es importante mostrar tu cara generosa y tu gran corazón a los demás.

ACCIÓN: si quieres que todo sea productivo, actúa como si te vieras en cada uno de los demás.

FORTUNA: será un día benéfico y tu forma de sentirlo te alegrará y te dará mucha plenitud.

VIRGO

Te darás cuenta de que necesitas realizar cambios en tu comportamiento en la relación de pareja. Y organizar los bienes gananciales de forma correcta y equilibrada.

SENTIMIENTOS: es importante ser más condescendiente con los demás y especialmente con la pareja.

ACCIÓN: será un día agraciado, si sabes llevar los temas con bastante orden y método.

FORTUNA: es un día para organizar con calma los asuntos de bienes e inversiones en común.

LIBRA

Tendrás un día afortunado tanto en tu trato con los demás, como en las ganancias y en los beneficios extras que podrás recibir en este día y que deberás ser equilibrados para todos.

SENTIMIENTOS: te sentirás con mayor libertad de sentimientos y a gusto en tu entorno.

ACCIÓN: podrás terminar muchos asuntos que tenías inacabados, y que te ayudará a sentirte más libre.

FORTUNA: es un momento afortunado tanto en tus ganancias extras como en las inversiones.

ESCORPIO

Ha llegado el momento de solucionar cuestiones pendientes por malentendidos del pasado que están en tu vida y que son necesarios para llevarte bien con personas cercanas .

SENTIMIENTOS: los temas pendientes con alguna persona cercana deberías de solucionarlo con acierto y de forma perceptiva.

ACCIÓN: no te sentirás bien hasta que no te quites de tus pensamientos, los asuntos que están rondando continuamente y que no te quitas de encima.

FORTUNA: si consigues liberarte y relejarte, dejando la mente sin tanto barullo, te sentirás mucho mejor.

SAGITARIO

Será un día ideal para poder elevar tu ánimo y tu forma de sentirte con armonía y lucidez para ponerte a tono con los beneficios y la proyección de tu profesión.

SENTIMIENTOS: la armonía podrás lograrla, a través de relajación, ejercicio físico y música adecuada.

ACCIÓN: tus asuntos profesionales serán positivos y bastante benéficos, lo que te alegrará.

FORTUNA: si no consigues sentir dicha y plenitud, te costará más sentir las dichas de la vida y tus beneficios del día.

CAPRICORNIO

Tendrás un momento en el que te sentirás acorde con tu entorno y con los que conseguirás por tu propia proyección social de manera afortunada. Así que disfruta.

SENTIMIENTOS: necesitas sentirte en paz y conseguir que tus pensamientos dejen de embarullarte.

ACCIÓN: tus éxitos sociales y profesionales te ayudan a sentirte más cerca de tus logros soñados.

FORTUNA: la abundancia y fortuna te rodea en esto momentos, en los cuales es más difícil de conseguir recursos para tus proyectos.

ACUARIO

Los proyectos serán favorables y los contactos y “don de gentes” te ayudarán a conseguir llegar a los acuerdos positivos para todos que serán justos y equilibrados.

SENTIMIENTOS: tu simpatía es la clave principal de tus éxitos personales y mundanos.

ACCIÓN: en tu proyección actual, estás logrando lo que querías y por ello todo va “viento en popa”

FORTUNA: tus tratos con los demás son justo y altruistas por eso los beneficios también los serán.

PISCIS

Necesitas ser una persona pragmática para alcanzar las metas soñadas que has preparado con tanto esmero y cuidado. Las relaciones serán agradables y tu ánimo deberá ser positivo para alcanzar el éxito.

SENTIMIENTOS: tu alegría de vivir y simpatía innata, te ayudarán a tratar con los demás de forma más sencilla.

ACCIÓN: acuérdate de que todo cuesta un tiempo y que lo que siembres, lo recogerás más tarde.

FORTUNA: podrás alcanzar todo lo que has proyectado si sigues los pasos con cuidado y cariño.

Victoria Vélez

Personajes españoles que cumplen años hoy, 29 de enero

1988: Joan Crespo, piragüista español.

1999: Laura Martínez González, futbolista española.

2002: Martín S. Godoy, músico español.

Hechos históricos de España en un 29 de enero

1919: en España, los pilotos militares Sousa y Fanjul sobrevuelan Sevilla en sus respectivos biplanos, consiguiendo mantenerse en el aire durante treinta minutos.

1981: en España dimite el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez.

