Horóscopo de hoy, lunes 22 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 22 de febrero según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Es un día en el que tendrás dos habilidades muy marcadas que podrás utilizar de una manera muy acertada. Por un lado, tu gran creatividad e ingenio para cualquier acción que realices. Y por otro, la intuición, que no solamente te ayudará a ti, sino que también podrás apoyar a otras personas, por tu proximidad con ellos y con sus necesidades.

AMOR: Tus finanzas requieren hoy de mucha atención, ya que es importante que logres solventar algunos asuntos un poco complicados; así que no lo olvides, y prepara todo con cuidado.

TRABAJO: Podrás sentir la cercanía con otras personas, gracias al grado de empatía que sentirás hoy. Y deberás utilizar tu gran ingenio creativo y tus percepciones, para que todos tus asuntos sean beneficiados.

CAMBIOS: Es un día para que puedas renovar tus ideas y sacar el máximo provecho de ellas, tanto personal, como social o profesionalmente. Además, te apetecerá cambiar de aires y realizar una escapadita. Más información...

TAURO

Tienes muchas posibilidades de realizar avances en tu vida, ya que te encuentras en un momento con ideas brillantes e ingeniosas. Y además tienes la vía abierta en la reunificación de tu pasado y tu futuro. Lo importante será ajustarte a lo que es más usual, para evitar saltarte las normas y llevar a cabo excentricidades. Disfruta de este día.

AMOR: Es importante que llegues a acuerdos y que aclares tus puntos de vista y que los otros expliquen los suyos, para no llevaros a engaños más tarde. La tranquilidad es la mejor opción.

TRABAJO: Hoy te darás cuenta de que podrás organizar tus tiempos y tus estados desde el pasado a la actualidad; lo que supone que podrás usar tu ingenio para sacar el máximo partido a todo.

CAMBIOS: Tendrás que invertir en algo de tu vida, ya sea en tiempo, en economía, en carencias, en definitiva, tendrás que sacar más jugo a todo y aprovechar tus capacidades. Más información...

GÉMINIS

Hoy tendrás a tu disposición tu gran intelecto y una manera especial de saber comunicarte y de dirigir a otras personas. Lo importante es que estarás en contacto con fuentes que te ayudarán a encontrar la correspondencia con las acciones que debes realizar; y esto será de gran ayuda. Te moverás en ambientes armónicos y en los cuales podrás desarrollar tus planes.

AMOR: Será un día delicioso para repartir tu cariño a diestro y siniestro. Y para sentirte con el corazón lleno de felicidad cuando ayudas a los demás. Tienes que aprovechar el momento para sentirte con plenitud.

TRABAJO: Tu gran ingenio mental podrá ayudarte a solucionar muchos obstáculos, que, en tus manos, no serán tales; ya que contarás con la manera de encontrar el camino correcto y la respuesta eficaz.

CAMBIOS: Deberás llevar una rutina distinta en la manera en la que realizas tus interacciones con los demás. Es importante estar consciente siempre de cada palabra y de cada gesto. Más información...

CÁNCER

Hoy tu fantasía te ayudará en parte de tus actividades. Pero deberías evitar quedarte en creencias inverosímiles o demasiado fantasiosas. Así que, si quieres sacar mejor partido a todo, deberás ser más realista y realizar un ejercicio de lógica y razonamiento en cada suceso que tengas que superar. Tu simpatía y generosidad te ofrecerá oportunidades nuevas en tu vida.

AMOR: Es un día para ser una persona cariñosa con los demás y para no escatimar halagos y afecto a los tuyos o a otras personas que conozcas. Será un día para conocer a alguien especial.

TRABAJO: Deberás aprender a realizar un ejercicio positivo para actuar de una manera más adecuada a la realidad. Y utilizar la imaginación solamente para momentos creativos.

CAMBIOS: Es importante que aprendas a descansar y a cuidarte de la forma debida; porque a veces llegas hasta el límite y eso no es bueno ni para ti, ni para tu rendimiento. Más información...

LEO

Hoy, tienes a tu favor un día muy productivo, ya que podrás utilizar tus ideas brillantes, y a la vez tu intelecto estará muy activo y será muy adecuado para

poder llevar a cabo tus nuevos planes. Y para ello contarás con la calidez y la profundidad en tus acciones, para poder llevar todo de una manera más sencilla y efectiva.

AMOR: Es un momento para organizar asuntos del hogar y de la familia; así que háblalo con tu pareja o las personas con las que convives para llegar a acuerdos razonables.

TRABAJO: Tendrás la fortuna acompañándote, en tu manera de utilizar tu ingenio y en la forma agradable de dirigirte a los demás. Todo ello contribuirá a que tu manera de agilizar tus actividades sea productiva y ejemplar.

CAMBIOS: Tendrás que cambiar la forma de manifestar tus creaciones, ya que corres el riesgo de estacarte. Deberás modificar y dar un aire nuevo a todo. Tal vez más simplista y no tan barroco. Más información...

VIRGO

Será un día productivo porque te encontrarás a gusto con el ambiente que te rodea, ya que tu forma de realizar todo estará acompañada por tu gran intelecto; y también por la manera de discernir, qué es lo importante y cómo deberás actuar en cada ocasión, y especialmente en las situaciones importantes. Así que disfruta.

AMOR: Es un día para tener cuidado con lo que expresas y con el tono de estos, ya que corres el riesgo de provocar malentendidos y controversias, por no aclarar a fondo lo que quieres.

TRABAJO: Estás ante un día muy agradable porque te sentirás a gusto en el ambiente en el que te encuentras. Y además porque encontrarás en cada momento la respuesta adecuada y la actuación correcta.

CAMBIOS: Podrás sentar los bases de una nueva etapa; y para ello es necesario que actualices tus ideas y la manera en la que ves la vida, y en la que quieres que todo sea a partir de ahora. Más información...

LIBRA

Es un día en el que tus ideas novedosas y con “chispa” serán muy visibles en tu entorno. Y eso será muy agradable para ti, y a la vez muy productivo para todos. Deberás dejar que fluya el pensamiento de una manera adecuada, lo que te ayudará a poder realizar tus actividades con mayor precisión y de una forma correcta y muy personal.

AMOR: Necesitas organizar tu economía de una manera efectiva y clara, para que los demás que conviven contigo, aporten su granito de arena, y entre todos entendáis lo que significa “evitar gastos”.

TRABAJO: Tus grandes ideas destacarán de una forma muy increíble en tu ambiente. Y te ayudarán tanto a ti como a las personas a las que alcanzan tus actuaciones. Disfruta de tu brillo y de tu ingenio.

CAMBIOS: Es un día en el que te apetecerá poner en práctica ideas nuevas, y también quieres tener tiempo para ti y para tu descanso y actividades personales. Así que organízate y pon atención. Más información...

ESCORPIO

Aprovecha este día y la capacidad que tienes de actuar de una manera eficaz y a la vez práctica Todo ello contribuirá a que puedas realizar todo lo que has planificado de una forma conveniente y a la vez acertada. Tu gran vitalidad te acompañará para dar más de sí. Y a la vez podrás utilizar tu gran percepción, cuando lo requieras.

AMOR: Tienes que aprender a dejar de lado el protagonismo y facilitar la vida de los demás, y de tu pareja especialmente. No es bueno ir toda la vida mirándote el ombligo.

TRABAJO: Tu capacidad y a la vez tu manera de sentir tus inspiraciones será muy importante para realizar tus asuntos de una manera eficaz y a la vez rápida. Tus planes serán productivos.

CAMBIOS: Hoy es un día especial para resolver problemas que tenías y que están copando tu cabeza, Lo mejor es quitártelos de encima y quedarte a gusto; ya que ganarás tiempo y libertad. Más información...

SAGITARIO

Tendrás que aprender a valorar lo que es realmente importante, y no desviarte hacia otros caminos, que no están indicados; ya que podrían ser erróneos y el resultado no ser el esperado. Utiliza tu agudo sentido del razonamiento lógico, para dar una salida acertada a todo lo que hoy tienes entre manos.

AMOR: Deberás resolver esos temas que hace tiempo queríais hablar. Es importante llegar a acuerdos y conseguir un término medio, en el que los dos salgáis ganando, y a gusto, nuevamente.

TRABAJO: En este día deberás elegir la meta y la manera adecuada de llevarla a la práctica. Tu forma de razonar será muy importante en tus acciones, ya que así todo se efectuará con más acierto.

CAMBIOS: Es el tiempo de renovar tus esperanzas y de que la vida sea diferente a partir de ahora. Por eso lo mejor será que puedas planificar lo que quieres que sea a partir de ahora. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy, deberás utilizar tu positivismo de una manera bastante importante. Porque tienes varios frentes abiertos, que te influyen en la forma de sentirte, y por lo tanto en la manera de reaccionar en cada actuación. Deberás utilizar tu mente, que hoy estará a tu servicio, siendo práctica y resoluta. Así que mantén la vista pendiente en lo que debes realizar.

AMOR: Tendrás que organizar un viajecito o una salida divertida, para cambiar de aires. Esto os rejuvenecerá mucho, y al menos os despejáis de tanto tiempo enclaustrados.

TRABAJO: Es un día para ser una persona práctica y aguda en tus pensamientos y en tus actuaciones. Deberás ocuparte de bastantes asuntos, pero por eso tendrás que organizarte, e ir poco a poco.

CAMBIOS: Deberás tener en cuenta qué es lo que necesitas renovar en tu vida profesional, lo que significa que esto te dará nuevos aires y una visión distinta de la vida. Más información...

ACUARIO

Tu mente estará muy alerta y activa. Y te gustará interactuar con personas que tengan un carácter parecido al tuyo, porque eso te facilitará la labor y así, evitarás tener que dar demasiadas explicaciones. Deberás organizar tu agenda de forma que repartas tu tiempo entre tus actividades y la parte que dedicas para estar con los tuyos, en el hogar.

AMOR: Es un día para disfrutar de ser el centro de atención. Pero por eso mismo deberás prestar más atención a tu pareja, para evitar que se sienta demasiado sola y alejada.

TRABAJO: Hoy sentirás deseos de libertad y de ir a tu aire. Pero para que tus asuntos sean fructíferos, deberás aprender a dividir el tiempo entre tu profesión y el hogar.

CAMBIOS: Tu pensamiento cambiara y con ello lo que valoras realmente. Es un dato importante para ajustarte al canon al que esperas llegar. Todo lo que renueves será para bien. Más información...

PISCIS

Hoy, tendrás una gran habilidad para conocer a los demás y también sus motivaciones. Y esto te ayudará a saber con quienes puedes llevarte mejor, y a quienes deberías dejar aparte. Tendrás que aprender a evitar que personas con carácter intenten que les “rindas pleitesía”; así que ya sabes, “ojo avizor” y mucha atención.

AMOR: Es un momento para que hables de tus nuevos planes y tal vez de viajes y proyectos para realizar con tus amistades y/o con la pareja. Será muy agradable pensar en todo ello de una manera tranquila.

TRABAJO: Tendrás hoy, una gran capacidad apreciativa de los demás; lo que te dará cierta ventaja, para saber con quién estar y con quién no. Podrás llevar a cabo tus acciones de forma prudente y eficaz.

CAMBIOS: Será un día para organizar las cuentas y las finanzas a gusto y con asesores y/o personas que sepan más de todo ello. Y hoy es un día ideal para todo. Así que aprovecha. Más información...