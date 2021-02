Horóscopo semanal Sagitario: predicciones de amor y trabajo del 22 al 28 de febrero

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El lunes 22, Tendrás que aprender a valorar lo que es realmente importante, y no desviarte hacia otros caminos, que no están indicados; ya que podrían ser erróneos y el resultado no ser el esperado. Utiliza tu agudo sentido del razonamiento lógico, para dar una salida acertada a todo lo que hoy tienes entre manos.

El martes 23, Podrás aprovechar tu mente despierta y el entusiasmo que sientes por los nuevos comienzos de tus nuevas ideas y proyectos. Tendrás además una constancia que te ayudará de una manera grandiosa a terminar tus obras de una manera más alegre y que te brindará alegría y plenitud. Te gusta encontrar nuevos retos e ir subiendo el listón.

El miércoles 24, en este día estarás con mucha percepción sutil y la misma te ayudará a desenvolverte bien en tus asuntos de acuerdos y tratos con otras personas y también en tus relaciones con amistades y con la pareja. Tu gran potencial intelectual y tus esperanzas estarán muy bien dirigidos hacia las metas que estás preparando.

El jueves 25, importante que muevas tus intereses de una forma segura y consistente. Y también razonando tus acciones de una manera tranquila y organizada, para que tu camino hacia la cima sea pausado; por eso evita “ir más rápido que el viento”, porque eso no te ayuda; al contrario, dificulta tus avances. Tu ingenio e intuición te ayudarán.

El viernes 26, podrás aprovechar tu gran sentido de la atención, y tener constancia en cada momento de lo que está sucediendo tanto en el exterior, como dentro de ti. En esta jornada albergarás muchas esperanzas de que la vida para ti cada vez es mejor. Y esto te hace sentirte muy bien y con ganas de comerte el mundo.

El sábado 27, deberás mostrar tu lado más humano y altruista hacia los demás. Y que tu mentalidad sea más acorde con lo que piensan las demás personas de tu entorno. Es aconsejable que también compares lo que te comentan, porque necesitas saber algo más de ti, a través de los mensajes. Podrás afinar tu sentido de la percepción si aprendes a observar.

Y el domingo día 28, estás ante un día muy marcado por la planificación de actuaciones en el ámbito del trabajo y de los estudios. Y por eso es aconsejable que medites bien las decisiones antes de tomar una decisión. Sentirás que estás con la mente lucida y que las respuestas vendrán solas a tu encuentro para que las manifiestes. Podrás hacer uso de tus mejores ideas.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Sagitario. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.