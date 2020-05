Horóscopo semanal del 1 al 7 de junio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes día 1, contarás con gran inspiración y sexto sentido, así que guíate por él. Además en tus tratos ten paciencia y tranquilidad porque debes demostrar tu rostro amigable y dicharachero. El martes 2, tienes que conseguir que tu forma de actuar sea generosa y profunda, sin medias tintas. Ya que tu principal labor en esta jornada es ayudar a personas que lo precisan. Seguir leyendo...

Tauro: El día 1, lunes, es el momento en el cual te encontrarás con una autoestima en alza. Y ello te ayudará a poder llevar adelante el reto de atender temas familiares y de tus ocupaciones con facilidad y armonía. El martes 2, es un momento importante para centrarte en tu mundo artístico y en tu gran arte y creatividad. Lo único en lo que debes hacer hincapié es en cuanto a la profundidad y constancia. Seguir leyendo...

Géminis: El 1, lunes, tendrás que seguir tu intuición y tu forma original de ser, ya que así todo lo que tengas que realizar será más afín y podrás dirimir tus desafíos de forma más fácil. El martes 2, lo más importante es templar el temperamento y ser dulce como eres en tus buenos momentos. Y todo lo que quieras estabilizar y realizar de forma práctica y creativa será bienvenido si tienes constancia. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 1, tendrás que prestar atención a unificar lo que piensas y lo que sientes. Apoyándote en tu equilibrio y sobriedad. Y especialmente en tu madurez y tu alegría interna. El martes 2, será un día espectacular para tu forma de expresarte y de concentrar la atención en los que dices, principalmente en público femenino. Tu intensidad y amabilidad jugarán una buena baza a tu favor. Seguir leyendo...

Leo: El día 1, lunes, cuentas con una gran forma agradable de ser y de conversar con los demás, lo que te ayudará mucho, siempre que mantengas tus grandes energías y tu vitalidad un poco relajadas. El martes 2, cuentas con un gran equilibrio emocional y una gran amabilidad y cariño hacia los demás, lo que te facilitará la estabilidad para realizar cualquier acción que emprendas. Seguir leyendo...

Virgo: El día 1, lunes, tendrás una sensibilidad especial para poder captar creaciones originales y artísticas. Lo que significa que podrás adelantar mucho en tus ocupaciones y en tu profesión. El martes 2, aprovecha tu hermosa originalidad personal y tus iniciativas más creativas, ya que podrán crear algo distinto y muy admirado. Disfruta de este gran día. Seguir leyendo...

Libra: El lunes 1, brillarás de una manera especial en todo lo que realices. Y además podrás sentir que tiran de ti dos fuerzas opuestas una de serenidad y otra de ayuda a los demás que lo necesitan. Así que “manos a la obra”. El martes 2, tendrás que poner bastante empeño en ocuparte de asuntos de economía y de finanzas, de una forma realista y práctica. Cuentas con tu ánimo optimista y tu gran vitalidad. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes, día 1, la fortuna te acompañará todo el día para que tu forma de ser sea más tranquila y más adecuada a todo lo que requieras para sentirte a gusto. Disfruta. El martes 2, los nuevos planes de proyectos tendrás que plantearlos de una forma firme y contundente, para que no queden en “agua de borrajas”, así que ánimo y utiliza tu forma más agradable para conseguir los resultados oportunos. Seguir leyendo...

Sagitario: El día 1, lunes, tus ideas serán increíblemente originales y podrás expresarlas, según la capacidad artística que tengas. Especialmente en tu mundo social y en la forma en la que tengas de relacionarte. El martes 2, cuentas con una gran percepción y la misma te ayudará, a pesar de tu cierta inestabilidad emocional; siempre que sigas unos pasos contundentes y directos en tu forma de actuar, acompañados de tu forma risueña de ser. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 1, lunes, tus decisiones en asuntos personales y en tus iniciativas contarán con el apoyo de la precisión y de la jovialidad. Aparte de un gran momento armónico. Confía y sigue tu instinto. El martes 2, tendrás que alinear tu mundo emocional con la profundidad de tus acciones, ya que deberás usar toda la sabiduría que tienes en tu interior y que solamente saldrá a relucir si tienes tranquilidad y obras con buen fondo. Seguir leyendo...

Acuario: El día 1, lunes, notarás que tienes un gran entusiasmo y que tus ideas se multiplican en tu cabeza, y que no paran de surgir. Así que presta atención y apuntalas para no olvidarlas, y más adelante poder utilizarlas. El martes 2, tendrás deseos de volar alto y de impregnar tu entorno de tu filosofía de vida y de los viajes que has realizado, los cuales te han dado la nota para sentir que aún tienes mucho por hacer. Seguir leyendo...

Piscis: El día 1, estarás más sensible de lo normal y te darás cuenta de que todo lo que te rodea necesita ser más idílico. Te darás cuenta de que el entorno necesita ser cuidado de una manera más respetuosa y más efectiva. El martes 2, durante este día necesitas explorar tu lado más amoroso para combinarlo con la gran transformación que estás logrando en ti y en tu entorno. De esta manera estás aprendiendo lo que significa el poder de la vibración positiva. Seguir leyendo...