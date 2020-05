Horóscopo semanal Piscis: amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de junio

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El día 1, estarás más sensible de lo normal y te darás cuenta de que todo lo que te rodea necesita ser más idílico. Te darás cuenta de que el entorno necesita ser cuidado de una manera más respetuosa y más efectiva.

El martes 2, durante este día necesitas explorar tu lado más amoroso para combinarlo con la gran transformación que estás logrando en ti y en tu entorno. De esta manera estás aprendiendo lo que significa el poder de la vibración positiva. El miércoles 3, tienes energía para dar y tomar, así que aprovéchala y disfruta de todo lo que te da la vida y del entorno armonioso que puedas crear a tu alrededor para pasarlo bien con los tuyos. Será un día “súper”.

El jueves 4, tu sensibilidad no deberá interferir en la valoración propia que tienes de ti. Y mucho menos en todo lo que decidas acerca de tu futuro, ya que tienes la seguridad de lo que quieres, siguiendo tu sexto sentido. El viernes 5, tienes que saber que no es necesario ejercer tanto control sobre los hechos y sobre las personas. Simplemente fluye con el universo, como un río o como el viento. Y no des tantas vueltas a los pensamientos, que lo único que hacen es liarte y hacerte la vida más pesada.

El sábado 6, tu gran vitalidad y ganas de realizar nuevas acciones te desafían y a la vez te están indicando que puedes con todo. Y que los posibles retos te harán salir de tu concha y disfrutar más de la vida. Y el domingo 7, es un día muy indicado para realizar entretenimientos que te encantan o para dedicarte a descansar, leer o practicar tus actividades favoritas.

