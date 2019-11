La carta astral de Pedro, Pablo y el Pacto: “Como el agua y el aceite, unidos solo por la ambición”

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, nació el 29 de febrero de 1972. Tiene 47 años. Este pasado martes 12 de noviembre de 2019, sólo dos días después de las elecciones generales, llegó a un acuerdo de gobierno con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que es seis años menor que el jefe del Ejecutivo. Iglesias vino al mundo, como Sánchez, en Madrid, pero fue un 17 de octubre de 1978. Tiene 41 años. Nuestra experta en astrología y en numerología ha hecho un estudio de ambos y del devenir del acuerdo que aún pende de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados.

Este estudio está realizado a través de diversas técnicas para analizar los perfiles de las personas y su forma de reaccionar ante los demás. Está basado, principalmente, en la astrología occidental a través de las Cartas del momento del Pacto, y en la numerología esotérica.

También se ha estudiado a ambos líderes a través de una técnica de psicología transpersonal que busca la verdadera esencia de las personas, y que tiene una forma de combinar diferentes técnicas, entre ellas, la astrología occidental y la oriental, la Kábala, el I-Ching, los chakras, la medicina cuántica, la genética y la bioquímica. También se ha realizado un estudio numerológico de ellos con sus nombres y sus fechas para ver qué talentos tienen y cuáles puedes ser sus fallos.

El pacto

Las circunstancias que mueven el acuerdo están rodeadas de un ambiente en el que las emociones son amigables y la fortuna favorece la armonía y el buen entendimiento. En la carta astral nos encontramos con la rueda de la fortuna en Géminis, lo que favorece las conversaciones y los acuerdos. El ambiente será familiar y distendido porque está en casa cuarta. Además, combinado con el día del pacto, que es un 12, según la numerología, lo que sumando estos dos dígitos nos lleva a un 3, nos quiere decir que predomina el diálogo amigable y los contactos entre personas para hablar y acordar asuntos. En esto coinciden porque Géminis está asociado a lo mismo y al número 3.

Ciertamente, lo más importante de este acuerdo es conectar con los votantes, para crear con estos lazos y una fe inquebrantable en la coalición, ya que al favorecer las relaciones armoniosas intentan que los votantes se sientan como en su casa.

Si no quieren tener malentendidos o controversias deberán sintonizar mucho en cuanto a sus caracteres divergentes, y especialmente porque no se fían el uno del otro, ya que el pacto surge con una oposición Sol- Plutón. Las ideas irracionales que pudieran surgir para crear cada cual su paraíso, anhelado. Esto da personalidades que anhelan el poder y que desean dominar, en uno u otro sentido. Lo más importante para no tener cuentas pendientes más adelante es evitar los beneficios a los que se pueden ver abocados por la situación y puesto que ocupan. Tendrán que ser muy claros en sus cuentas, ya que Piscis domina la segunda casa, que es la del dinero. Y Piscis no es muy claro y puede haber engaños.

El pacto surge con misterios y secretos, ya que el sol está en Escorpio, pero más tarde irán saliendo a la luz. Porque lo que es imposible de ocultar, siempre sale tarde o temprano. Y toda la escenificación no es más que puro teatro, porque se trata de deslumbrar en estos momentos y de dar un golpe de efecto. En la carta astral del pacto está Júpiter, el juguetón en quinta casa, la de recibir. Y Júpiter es el de la fortuna, así que se entiende bien de qué hablamos. Lo importante viene después cuando haya que planificar y estar de acuerdo en todo. Y que las cuentas salgan. Esto se puede comprobar en la posición de Neptuno junto a Mercurio en la octava casa, que es la de los secretos y la de muchas cosas ocultas y pactos encubiertos, que tarde o temprano saldrán a la luz.

Ahora mismo están en la cresta de la ola, lo que significa que cada uno está pendiente de sus planes. Lo importante es que se logren consensos reales para los ciudadanos y que no quede todo en agua de borrajas. De momento, Saturno-Júpiter en retroceso les indica que no deben cometer ningún error para evitar unas nuevas elecciones que serían catastróficas para ambos. Por eso están tranquilos y contentos con lo que han conseguido momentáneamente.

En las cuestiones del trabajo será más difícil que se pongan de acuerdo. Para dialogar tienen que poner el máximo de sensibilidad y de buen ambiente para lograr consensos. El desafío mayor lo van a tener en los proyectos y metas que organicen juntos, ya que ambos tienen dos modelos muy distintos y es como mezclar agua y aceite. Así lo marca el día que realizaron el pacto. En este aspecto pueden darse muchas confrontaciones. Y también en asuntos en los que traten de ponerse de acuerdo con Europa.

Otro desafío es todo lo que se dejan en el cajón y no lo sacan a la luz para no mostrar cómo son y qué quieren conseguir (Sol en Escorpio). En cuanto al mundo oculto que ambos mantienen lo seguirán teniendo hasta que acaben las relaciones, porque no les interesa sacarlo a la primera de cambio.

Lo que más les gustaría es brillar por ser humanitarios y sociales puesto que el sol está en casa 9. Lo más difícil de lograr será mostrar sus sentimientos ya que ambos mantienen una coraza, que si se disolviera, les haría cambiar enormemente.

A mediados de abril podrán esperarse cambios en relación a los planes marcados y seguramente tendrán que consensuarlos nuevamente con el apoyo de otros grupos. La durabilidad del pacto y del consenso entre ambos dependerá de lo que se traigan entre manos para conseguir mayor poder. Y gracias a ello, tal vez sea más fácil que aguanten juntos, si es que no hay algún desencuentro forzado por alguno de los dos.

Momento del abrazo, este pasado martes, entre ambos líderes. EFE / E. E.

La personalidad de ambos

Según el perfil de ambos, los dos lo tienen de espera, lo que significa que los dos están a la expectativa para poder saber los planes del otro y así poder dirigir sus preferencias en uno u otro sentido. Por lo general, según sus perfiles, a Pablo le gusta mucho hablar (tiene chakra garganta coloreado), pero debería escuchar más. En cambio, a Pedro no le gusta que le bombardeen con ideas que no entiende o que no ve claras. Su chakra corona y cabeza están en blanco, lo que significa que no le gusta que le presionen con ideas.

Pedro intenta atraer a los demás, por su perfil, y crea lazos con ellos de manera que parece que los demás quieren seducirle, cuando él es el que lo está propiciando. Tiene una personalidad de misterio, que parece que siempre guarda un as en la manga, y muchas veces es simplemente una estrategia en la que gana tiempo.

Pablo, en cambio, es como un ilusionista en su perfil. Lo quiere todo. Además, mientras habla y habla, te entretiene y no sabes de dónde ha sacado la carta ya que es un oportunista siempre en busca de mejores condiciones. A lo largo de su vida ha aprendido a través de acierto/error, y ahora ha llegado a un punto en el que ya es más difícil que pueda engañar, porque se conocen sus trucos, pero por otro lado es más difícil que él pueda sostener todo el tiempo su estrategia. Deberá mantenerse en la cuerda floja todo el tiempo porque es imposible ser el novio en la boda y el muerto en el entierro.

Según la numerología, sus personalidades son distintas. Pablo quiere unir y consensuar. Siempre. Y Pedro puede dar giros de 180 grados de una manera imprevista e inesperada. Tiene un mundo emocional que no responde al unísono con sus sentimientos. Lo que significa que a veces responde lo contrario que se espera, y viceversa.

Pablo suele ser como el tentetieso, y cae de pie. Pero no puede siempre esperar eso, ya que la vida, como las leyes de la naturaleza, tiene dos polaridades, y lo que hoy es blanco, mañana es negro, como la noche y el día. La vida le pide humildad y humanidad, pero de la de verdad, no usar una bandera en la que envolverse si realmente no lo siente.

Pedro intenta lograr todo con la elocuencia, pero recordemos que las ideas en su cabeza le aturullan, porque no son suyas, son de los demás. Por eso no tiene realmente aguante en una discusión abierta, ya que lo que hace es cerrarse en banda y callar, ya que su garganta está en Blanco.

Su vida numerológicamente está abocada al éxito o al fracaso más rotundo, porque si no endereza, lo que realmente viene a hacer en esta vida, esta le dará un revolcón inesperado cuando menos se lo espere.

Sinastría

Pedro tiende a ver el lado serio de la vida. Le cuesta distenderse y ser él mismo si no es en un ambiente familiar o amigable.

Aquí se trata de una lucha de poderes y de caracteres, ya que los dos tienen aguante porque sus modelos así los conforman. Esto es astrológicamente por sus personalidades. Son perfiles de aguante, para conseguir satisfacciones.

Pablo usa su magnetismo de una forma programada y sabe cuándo ser más cáustico y cuándo no, porque baraja los tiempos a placer, ya que es un Libra- Ecorpiano, y eso es muy enrevesado. Y su luna en Tauro le hace muy cabezota, hasta que consigue lo que pretende. Y desde luego a Tauro le gusta vivir bien y cómodamente.

Pedro tiene una luna en Virgo que le hace ser práctico. Además, necesita un empuje a su lado para animarle a sus metas. Y su Luna opuesta al Sol significa que su carácter es inesperado y extravagante, lo que quiere decir que no se sabe por dónde va a salir, que suele tener altibajos emocionales.

La relación entre ambos líderes ha cambiado tras las últimas elecciones. EP

Hay un aspecto de la luna de Pablo en cuadratura a Neptuno de Pedro que indica que no se fía de Pablo. En el fondo no se fían ninguno de los dos.

El Marte de Pablo en oposición al Urano de Pedro es la mayor causa de malentendidos y controversias. Indica muchos desafíos, agresividad y violencia, que si no la dejan a un lado puede terminar con la relación.

Puede darse bastante tensión en la relación, ya que suele existir una interacción impulsiva y a veces hasta agresiva. Al menos la pueden sentir internamente, aunque no la manifiesten en público. Cualquier intento de dominación se convertirá en rebeldía por parte de alguno o de los dos. Esto puede terminar de la misma forma que comenzó.

La astrología kármica

Pablo viene a demostrar a este mundo su sensibilidad por los que sufren, pero de verdad, no de una forma fingida ni para sacar provecho. La vida le irá bien mientras tenga en cuenta esta premisa.

Pedro debe aprender en esta vida a poner sus intereses en segundo plano y ayudar a todas las personas a lograr lo mismo que desearía para sí mismo. Ambos deben trabajar mucho para lograr que concuerde lo que vienen a realizar en esta vida. Si no lo hacen, el destino es caprichoso y cambian las tornas.

Predicciones

Este mes de noviembre se darán muchos acuerdos y muchas reuniones. Hay que marcar las líneas más importantes. Lo primero es dejar a un lado la lucha de egos. Habrá muchos giros y cambios en los primeros planes y se tendrá que llegar a nuevos pactos y consensos, al menos de forma soterrada.

Diciembre será un tiempo para hablar distendidamente y empezar a fraguar todo con mayor armonía. Pero habrá que resolver muchos flecos de asuntos pendientes y que se han dejado en el aire.

En enero, habrá que planificar las bases definitivas, pero será de una forma muy lenta y deberá ser llevada a cabo con mucha paciencia y con muchos acuerdos. En febrero, por lo general, habrá muchos cambios y giros que no se esperan. Hay que tener mucho aguante y mantener todo con buen ambiente para que no se vaya al traste con todo.