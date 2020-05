Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de junio

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El día 1, lunes, es el momento en el cual te encontrarás con una autoestima en alza. Y ello te ayudará a poder llevar adelante el reto de atender temas familiares y de tus ocupaciones con facilidad y armonía.

El martes 2, es un momento importante para centrarte en tu mundo artístico y en tu gran arte y creatividad. Lo único en lo que debes hacer hincapié es en cuanto a la profundidad y constancia. El miércoles 3, deberás combinar tu elocuencia de una forma amable. Y, además, tendrás éxito en tus expresiones siempre que combines tu intuición con tu gran energía; pero siempre sin desbordar esta vitalidad.

El jueves 4, es un día para que te dediques a descansar y a cuidar de tu salud. Tienes energías pero este día es mejor que utilices tus percepciones y que no te muevas tanto. El viernes 5, no permitas que las prisas y la impulsividad te impidan disfrutar de este día. Para poder realizar todo de forma armoniosa utiliza más el afecto y la sensibilidad.

El sábado 6, es un día para que tengas mucha calma y evites comentarios fuera de lugar con personas cercanas y con la pareja, ya que no es un día para que haya confrontaciones. No es muy afortunado si lo haces. Y el domingo día 7, deberás mantener una forma educada y tranquila de relacionarte y de hablar con los demás, para no desafinar y realizar alguna equivocación desatinada.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Tauro. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.