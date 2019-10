Horóscopo del viernes 25 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy solo quieres hacer caso de tus impulsos ya que te sientes con tensiones que no te dejan tranquilizarte todo lo que quisieras. Necesitas tener confianza en lo que vas a realizar, y en los pasos que necesitas para todo ello. Eso significa, que no quieras correr tanto en todo; cada paso, necesita su tiempo. Y una vez acabado, deberás comenzar otro. Pero sin prisas.

Tauro: Hoy cuentas con entusiasmo, también con sutileza y con mucha serenidad para conseguir lo que tienes en mente. Para ello solamente debes de poner en marcha el optimismo y la convicción de que los planes serán productivos y benéficos. Y si además lo aderezas con cariño extra, todo te saldrá como estás planeando. Así que "Manos a la obra".



Géminis: En el día de hoy tus puntos fuertes son la empatía y la pasión en todo lo que realices. Tu expresión está de enhorabuena porque te moverás "Como pez en el agua". Utilizando una seguridad y una forma muy práctica de relacionar las palabras, con los hechos expuestos y con lo que se debate en cada momento. Ten en cuenta los deseos de los demás.

Cáncer: Hoy tendrás que utilizar tu gran sensibilidad para poder ayudar a otras personas, menos motivadas que tu. Pero tienes que saber, que deberías tener en cuenta tus hábitos alimenticios, porque hoy tendrás tendencia a no darles importancia. Apóyate en tus apreciaciones prácticas, tu entusiasmo abundante y tu madurez en todos tus actos.

Leo: Hoy contarás con mucha motivación y mucha entrega en todo lo que realices. Y además tienes a la fortuna de tu parte, lo que te ayudará a sentir que puedes conseguir todo con gran rapidez y con mucha confianza. Lo que deberías evitar es que la tensión de todo lo que tienes que completar te altere, a través del nerviosismo. Así que ya sabes, calma y relax, en todo.

Virgo: Hoy es un día importante para ayudar a personas de tu entorno que acudirán a ti. Lo importante para"Dar en el clavo" con cada uno de ellos, será usar tu profunda entrega y tu pasión, gracias a la generosidad y al cariño que tienes a todas las personas; además deberás facilitar la vida y las ocupaciones de las más allegadas a ti y de tu pareja.

Libra: Hoy es un día especial para poner en marcha asuntos relacionados con eventos divertidos en los que estén implicadas amistades cercanas y de confianza. Te sentirás con mucha generosidad y con muchas ganas de compartir tiempo y conversaciones interesantes. Es bueno socializar y además tu entusiasmo se notará y serás muy feliz.

Escorpio: Hoy es muy importante que, de todo lo que tengas que ocuparte, lo hagas de forma fácil y sin tener que recurrir a un calzador. Porque empeñarse en que todo sea siempre de una manera muy personal, solamente sirve para enzarzarte en discusiones inútiles y sin sentido. Es importante que todo lo que realices sea con cariño y con mucha sutileza.

Sagitario: Hoy la suerte esta de tu lado siempre que seas capaz de evitar extremismos y logres unificar tu delicadeza y tu bondad. Es como si notaras que las personas acuden a ti buscando un hombro en quién apoyarse, y a veces necesitas también tu, tener a una persona con la cual poder hacerlo. Tu gran corazón será premiado muy pronto.

Capricornio: A pesar de tener una gran vitalidad y mucho entusiasmo; te está costando hoy más que nunca realizar lo que tienes planeado y que puedas terminarlo hasta el final. Porque a veces notas que a mitad del proyecto, este se desdibuja y surgen obstáculos. No luches a contracorriente y hazlo todo de una forma sencilla.

Acuario: La fortuna te acompaña, pero sientes cierta inestabilidad emocional y nerviosismo; lo que dificultad que lo que realices, o que lo que quieras lograr sea tan rápido como pretendes. Debes calmarte y sentir que lo que haces está en consonancia con tu entorno. Y así fundiéndolo todo en "Algo común", fluirá de otra manera diferente y saldrá adelante.

Piscis: Hoy te puede ocurrir que no sepas separar la realidad de la ficción. Es como si soñaras y no supieras que ya has despertado. Tu imaginación será muy original y creativa y te ayudará muchísimo, si eres una persona que es artista. Si no es así, al menos te ayudará a encontrar respuestas y claves en los mensajes escondidos en tus sueños.