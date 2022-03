Cómo solicitar las becas MEC 2022/2023 y cuánto dinero te dan: se adelanta el plazo para los trámites

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho pública la convocatoria 2022-2023 para solicitar las becas a estudiantes que otorga anualmente y que suponen una ayuda indispensable para más de un millón de familias en toda España. A diferencia de años anteriores, el Ministerio ha decidido adelantarlas cuatro meses (este año el plazo de solicitud estará abierto desde el 30 de marzo hasta el 12 de mayo).

Antes, el trámite tenía lugar entre finales de agosto y principios de octubre. Con esta decisión, el Ministerio busca resolver una de las cuestiones que más preocupaba a las familias: que los estudiantes tengan la certeza de saber si han sido becados antes de que comience el curso y, si hay un posible rechazo, qué requisitos les falta por cumplir.

No es la única novedad que ha introducido el Ministerio para el próximo curso. Otra de las grandes demandas en cuanto a igualdad de oportunidades que más polémica había generado también ha sido atendida. Por ello, ahora la nota media mínima que deben tener los solicitantes de becas para máster no habilitante es de aprobado (5) y no el 6,5 (se pedía casi un notable) anterior.

Alumnos

Esto no quita que a los estudiantes universitarios se les siga exigiendo tener un porcentaje de créditos aprobados que varía según la carrera: el 90% en Ciencias Sociales y Jurídicas, 90% Artes y Humanidades, 80% Ciencias de la Salud, 65% Enseánzas Técnicas y, finalmente, los matriculados en Ciencias necesitarán tener el 60% de sus créditos con al menos un cinco.

Tampoco hay cambios con respecto a los alumnos que repitan curso: no podrán optar a las becas MEC. No obstante, en Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional se admitirá el suspenso de una asignatura. En caso de módulos, los solicitantes deberán haber superado el 85% de las horas totales.

Por otro lado, el rango de alcance de estas becas sigue siendo el mismo: abarcan los dos cursos de Bachillerato; toda la Formación Profesional de Grado Medio y Superior, los estudios universitarios y oficiales de grado; las enseñanzas deportivas, religiosas superiores, artísticas profesionales y superiores; los cursos de acceso y ciclos formativos de Grado Básico; los estudios de idiomas siempre que tengan lugar en escuelas oficiales; y los másteres.

Finalmente, las cuantías de las becas MEC para el curso 2022-2023, según la resolución publicada en la web del Ministerio, son las siguientes:

- Renta del solicitante: 1.700 euros

- Residencia durante el curso: 1.600 euros

- Beca básica: 300 euros. Aquellos que cursen ciclos formativos de Grado Básico, la cuantía será de 350 euros.

- Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico: entre 50 y 125 euros a partir de un 8 de nota media. La máxima cuantía será para quienes tengan una calificación de 9,5 o más.

- Cuantía variable: El importe mínimo será de 60 euros y resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar.

- Beca de matrícula: comprenderá el precio público oficial de los servicios académicos universitarios correspondiente a los créditos en que se haya matriculado el o la estudiante por primera vez en el curso 2022-2023.

