Las becas MEC (también conocidas como becas MEFP desde 2018) son las ayudas, subvenciones y premios que cada curso escolar destina el Ministerio de Educación a aquellos estudiantes, profesores, centros docentes, fundaciones y empresas organizadoras que cumplan con los correspondientes requisitos.

¿Qué es la beca MEC?

Aunque existen ayudas desde los primeros niveles educativos, en este artículo nos vamos a centrar en las becas MEC generales para estudiantes de enseñanzas postobligatorias, es decir, posteriores a la Educación Secundaria Obligatoria, especialmente en las becas para la universidad, ya que son las más solicitadas cada año y son miles los estudiantes que buscan información y noticias sobre ellas en internet.

A continuación, desglosamos los diferentes tipos de ayudas que existen para estudiantes de enseñanzas postobligatorias y comentamos los plazos de solicitud de cara al curso 2019/2020.

¿Quiénes pueden solicitar becas MEC para estudios postobligatorios?

Estas becas generales están destinadas a aquellos estudiantes de enseñanzas postobligatorias cuya familia no supere una determinada renta económica y que, además, cumplan algunos requisitos de rendimiento académico.

Pueden solicitar estas becas los estudiantes no universitarios (Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas deportivas, estudios religiosos superiores y estudios de idiomas) y los estudiantes universitarios (Grado, Máster y Doctorado -incluidos los estudiantes de Defensa y de la Guardia Civil-, además de estudiantes del curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años).

La solicitud de las becas MEC para el curso 2019/2020 comienzan a partir del 1 de agosto y terminan en octubre, concretamente el 1 de octubre para los estudiantes no universitarios y el día 15 del mismo mes para los estudiantes universitarios.

Cuantías de las becas MEC

El monto de las becas se divide en cuantías fijas y cuantías variables.

Dentro de las cuantías fijas, están las becas de matrícula para estudiantes universitarios, que cubre el importe de los créditos matriculados; la cuantía fija ligada a la renta del estudiante (de ser concedida, hasta 1.600 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios); la cuantía fija ligada a la residencia del estudiante, hasta 1.500 euros para estudiantes universitarios y no universitarios; la cuantía fija a la excelencia académica, entre 50 y 125 euros para estudiantes universitarios y no universitarios; y para terminar, la beca básica para estudiantes no universitarios, de una cantidad de 200 euros.

En cuanto a las cuantías variables, como su propio nombre indica, variará en función de cada solicitante y se ponderará la nota media del expediente y su renta familiar. El importe mínimo de las cuantías variables está fijado en 60 euros.

Otras becas MEC

Además de las becas MEC universitarias y no universitarias, existen otras becas del Ministerio de Educación totalmente compatibles con las anteriores, como son las Becas Colaboración, las Becas Erasmus o las Becas Tempus, entre otras.

¿Cómo solicitar mi beca?

Las becas MEC se solicitan a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación. Su página principal es la siguiente:

https://sede.educacion.gob.es/portada.html

Si es la primera vez que vas a solicitar una beca MEC, deberás registrarte en la sede electrónica del Ministerio de Educación. Para el registro se te pedirá tu DNI, un correo electrónico, tu número de teléfono y una contraseña que deberás elegir tú mismo. El usuario que te crearás te servirá para los siguientes cursos. En el caso de que ya hayas solicitado alguna beca antes, entra en la sede electrónica con tu usuario y contraseña.

Al entrar, verás un botón en el que pone "Acceso al trámite". Para cumplimentar la solicitud, necesitarás algunos datos importantes: copias de los NIF/NIE de todos los miembros de la unidad familiar y el número de cuenta bancaria en la que quieres que se ingrese el importe de la beca, además de los documentos que acrediten circunstancias como familia numerosa o discapacidad del solicitante o de alguno de los hermanos.

Entra en la "Beca general para alumnos de niveles postobligatorios curso 2019-2020", la cual tiene 3 hojas para rellenar. Es importante saber que solo tienes 5 minutos para cumplimentar cada hoja y que debes ir guardando los datos de vez en cuando, para no perder los avances si se desconecta el sistema.

En la primera hoja se pedirán datos personales del solicitante de la beca y del domicilio familiar, datos bancarios y datos sobre la residencia en la que habitará el estudiante durante el curso (unidad familiar, ayuda de residencia o alquiler).

En la segunda hoja deberás rellenar algunos datos sobre la unidad familiar que habitan en el mismo domicilio. Es aquí donde se te pedirá el DNI o NIE de tus familiares. También en esta hoja se debe informar sobre circunstancias especiales como la familia numerosa.

La tercera y última hoja está destinada a los datos académicos del presente curso. Si en el plazo de solicitud de la beca aún no tienes tu matrícula confirmada, puedes realizar la solicitud indicando el centro en el que has pedido plaza. En el apartado "distancia en kilómetros" debes poner la distancia entre el domicilio familiar y el centro de estudios. En ningún caso hay que poner en este punto la residencia o el piso de alquiler del estudiante durante el curso académico. Posteriormente, pulsa en el botón "Firmar y presentar la Solicitud", tras lo que se creará un justificante de presentación que puedes guardar en tu ordenador.

¿Qué ocurre si me he equivocado en algún dato?

Tienes la opción de enviar una nueva haciendo clic en la opción "Si ha presentado solicitudes y no está conforme con los datos y desea presentar una nueva solicitud, pinche aquí".

¿Cómo saber si me han dado la beca?

En la sede electrónica del Ministerio de Educación hay una sección llamada "Mis expedientes". Ahí puedes consultar el estado de tramitación de tu beca.