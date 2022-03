El CIS de Tezanos dice que el 'nuevo' PP de Feijóo sube 2 puntos pero que el PSOE crece 3

El nuevo CIS de José Félix Tezanos se parece bastante al viejo. El barómetro de marzo, que estrena modelo de estimación, vuelve a vaticinar una victoria contundente del PSOE. Si hoy se celebrasen las elecciones generales, Pedro Sánchez ganaría con un 31,5% de los votos. Pero la derecha crecería considerablemente respecto a enero.

Alberto Núñez Feijóo ya estaría empezando a reflotar al nuevo Partido Popular. Sin haber asumido aún la dirección del partido, su "pacificación" interna se refleja en un crecimiento de dos puntos respecto a la última encuesta, cuando Pablo Casado estaba al frente de los populares. Hoy el PP cosecharía el 23,8% de las papeletas (hace dos meses, 21,5%). La distancia entre populares y socialistas, eso sí, no se altera: ocho puntos.

Vox se mantiene fuerte como tercera fuerza política, y sube casi dos puntos (16,3%) con respecto al sondeo de finales de enero. Por otro lado, Unidas Podemos (11,8%) y Ciudadanos (3,2%) se resienten duramente: los podemitas pierden 1,3 puntos y los liberales ocho décimas. Sólo cinco por delante de los separatistas de ERC (2,7%).

Acaso cabe achacar la caída de la formación morada a su posicionamiento en la guerra de Ucrania. El conflicto ha dividido al Gobierno de coalición, con el ala socialista defendiendo el envío de armamento a los ucranianos y los podemitas enarbolando el "no a la guerra" y cargando contra la OTAN. Una postura que les habría pasado factura.

Quien no sufre desgaste, siempre según Tezanos, es el presidente del Gobierno. Ni siquiera cuando los precios de la luz y de la gasolina se encuentran en máximos históricos, y con una huelga en el sector de Transportes que acarrera importantes problemas de suministros. Pese a esto, los socialistas suben tres puntos.

Cabe recordar que José Félix Tezanos lleva un tiempo bajo la sombra de la sospecha. No sólo por sus erróneas estimaciones que ha hecho en las últimas elecciones, las de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, sobreestimando a la izquierda. También por la polémica filtración al ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, con quien admitió haber comido, aunque matizó que "yo no le filtré nada, ni tenía los datos finales".

El barómetro de este jueves ha estrenado un nuevo paradigma de estimación, con modelos de identificación que han sido "modulados" y "corregidos", en palabras de Tezanos, para no volver a subestimar a la derecha. Y así ha sido: Partido Popular y Vox suben en intención de voto, pero también lo hace el PSOE. Como es habitual en el CIS.

