Colegio San Cernin (Pamplona)

San Cernin es un colegio concertado mixto, gestionado por una cooperativa de familias. Es un centro de referencia por su proyecto lingüístico singular (castellano, francés e inglés como lenguas vehiculares, con asignaturas en idioma, y alemán como lengua optativa). San Cernin es el único centro de Navarra que oferta tres vías diferentes de Bachillerato: programa bilingüe del Diploma del Bachillerato Internacional, Bachibac (bachillerato francés y español) y Bachillerato español. Siete promociones de IB y nueve de Bachibac avalan la dimensión internacional de nuestros

bachilleratos.

El 42,4% del alumnado termina Bachillerato con el C1 de inglés; el 36% con el C1 de francés. El 83,9 % termina con el B2 de inglés y el 90,3 con el B2 en francés. El 100% del alumnado aprueba la EVAU. El proyecto educativo se basa en tres pilares fundamentales: la competencia lingüística en varias lenguas, la formación emocional y en valores y el seguimiento individualizado de cada alumno/a para que todos desarrollen al máximo sus capacidades, atendiendo a sus necesidades y a sus diferentes ritmos de aprendizaje.

Educan jóvenes indagadores y competentes utilizando metodologías activas como las matemáticas Singapur y el proyecto “Atrévete a pensar” que trabaja el pensamiento crítico y creativo en las aulas. Trabajan la competencia digital de los estudiantes, a través del programa One to one con chromebooks de uso individual.

En San Cernin el clima de convivencia es esencial. Los programas de “Equipos de ayuda”, “Mediadores” y el grupo de convivencia trabajan para lograr un ambiente de respeto y cordialidad entre todos los integrantes de nuestra cooperativa. Forman jóvenes solidarios, un 25% del alumnado de Bachillerato realiza actividades de voluntariado.

Tipo: Concertado, plurilingüe, mixto y con los valores del humanismo cristiano.

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 1.600

Profesores: 138

