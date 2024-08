Victoria Villafranca, la alumna del máster de El Español: "Un día conmigo en Invertia"

Desde que terminé mis clases del Máster de EL ESPAÑOL, la actualidad económica ha marcado mi día a día en el periódico. Aterricé en Invertia sin conocer mucho la dinámica del equipo, y, para ser sinceros, teniendo conceptos muy limitados. Sin embargo, fue necesario poner un pie en esta redacción, para saber que iba a enriquecer mis conocimientos desde el minuto uno que entrara por esa puerta.

Así, llegué y todo cambió. Mis mecanismos de trabajo, hasta mi estilo de escribir, se han ido transformando poco a poco. "Hay que hacer los datos entendibles para el lector. Tenemos que traducir", eran las frases que me repetía, un día sí y otro también mi jefe, Eduardo Ortega, cada vez que corregíamos un tema.

Al principio costó, costó mucho y más en un área en la que no sabía desenvolverme, en la que me sentía totalmente perdida, una rama que había intentado esquivar durante toda mi vida: la economía.

Victoria Villafranca y Eduardo Ortega, equipo de Invertia (portal económico de EL ESPAÑOL)

Después de unos meses trabajando con mis compañeros, he descubierto una forma de trabajar tan diferente a la percepción que yo tenía sobre la labor periodística. Sin embargo, a día de hoy, no me arrepiento, ni en un solo segundo, de haber tenido la oportunidad de conocerla.

Así, he aprendido a hacer de la información económica algo curioso, interesante y por qué no, también divertido.

Mi rutina diaria

Aunque, aquí se puede mostrar un poco más de mi rutina diaria, la verdad es que no tenemos un horario fijado de funciones, sino que todo depende del momento y de la situación en la que esté embarcada la actualidad económica. Y es cierto, que los meses de verano, las circunstancias cambian mucho con respecto al resto del año.

Igualmente, es común, que si no tenemos ninguna convocatoria pendiente, vengamos a la redacción para comenzar con nuestra jornada. Normalmente, cuando llego, estoy pendiente de las agencias, para estar a la orden del día de la última hora. Mientras tanto, busco posibles temas para el día siguiente y enfoques más elaborados de cara al fin de semana. Algo, en lo que he trabajado bastante y en lo que mis jefes, Arturo Criado y Eduardo Ortega, han hecho también hincapié.

¿Era muy difícil encontrar temas económicos sin tener una formación previa? Pues, poco a poco, te vas acostumbrando y formando, sobre todo no habría sido más fácil sin la ayuda de mis compañeros. Nunca me hubiera imaginado que sacaría información de las páginas de un informe o de las estadísticas del INE, con lo que he montado unos auténticos temas con sus datos.

Hay momentos, en los que salgo fuera y las historias las encuentro en la calle. Como ocurrió el otro día, en el que me fui en busca de la noticia. ¿Cómo va la situación económica en los pequeños negocios? Para saberlo de primera mano, me puse en camino. Así, recogí testimonios de gerentes de bares, tiendas locales y de mercados tradicionales.

Victoria Villafranca, alumna del Máster de EL ESPAÑOL. Sara Fernández.

Después de trabajar en mis temas, por las tardes siempre tenemos una reunión para compartir ideas y conocer en qué está trabajando el resto de compañeros. Una buena iniciativa, que te va aportando cada vez poco a poco más conocimiento, y mucho más si eres novata.

Mis tardes se adaptan a las necesidades de la sección. El trabajo en equipo, es una frase que define a la perfección la sección de Invertia. Por eso, por las tardes siempre intentamos echar un cable al otro para leer, colocar cualquier tema en portada o estar atento de que esté todo en orden y organizado.

En estos cinco meses que llevo realizando las prácticas, tanto compañeros como los jefes se han encargado de que pueda tocar 'un pedazo' de cada una de sus ramas para que descubra, entre otras cosas, mi camino. A día de hoy, no podría decir que lo tengo del todo claro. Pero lo que sí he descubierto es cómo todavía hay un mundo de información sobre industria farmacéutica y de sectores sanitarios, que despierta mi interés y de la que no quiero parar de conocer.

¿Qué ocurrirá con el futuro de las plazas MIR que se queden incompletas?, ¿por qué nuestro país tarda tanto en financiar un medicamento?, ¿cómo podrá acelerarse ese proceso?... Aún no lo sé, pero lo que sí sé es que no quiero bajarme de este barco, donde tengo unas ganas incansables de seguir investigando, estudiando e informando al resto.