Los secretos del Máster de Periodismo de El Español: de la repetición de Nebrija a la Inteligencia Artificial

En uno de los libros recomendables de Paul Johnson, Al diablo con Picasso, el periodista y escritor británico se lamenta del 'mal del tiempo'. Este mal nada tiene que ver con el calor que se nos ha echado encima estos días debido al cambio climático.

Se refiere Johnson a otro mal del tiempo padecido por el periodismo y por los periodistas, acuciados siempre por una actualidad tan infinita como el universo. "Lamentablemente, en el duro mundo del periodismo y las letras, pocos tienen tiempo para instruir a los jóvenes", dice Johnson.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL nace precisamente con esta vocación pedagógica y educativa de la mano amiga de la Universidad Camila José Cela. Su propósito es que los jóvenes interesados en la información maduren como profesionales en el menor tiempo posible. Nada mejor para ello que contar con el conocimiento, la experiencia y el ejemplo de periodistas curtidos en el ejercicio diario de la profesión.

En realidad, la propuesta surgida de la alianza de dos empresas jóvenes y con indiscutible éxito –EL ESPAÑOL y la UCJC han nacido en el siglo XXI- se basa en enseñar y transmitir el periodismo de siempre y el periodismo presente, maridado con un periodismo inteligente. Un periodismo serio, nutriente y ameno.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL será un máster de másteres. Más adelante veremos el sentido de tal afirmación. Dividido en siete módulos, durará un año, de octubre de 2023 a septiembre de 2024. Constará de seis meses en un aula redacción y los seis meses restantes en una redacción aula.

En el aula redacción, situada en el nuevo y sorprendente campus de la Universidad Camilo José Cela, en el paseo de la Castellana de Madrid, los 'masterianos' recibirán de manera práctica el conocimiento de los profesores periodistas. Seis meses después, EL ESPAÑOL se convertirá en la mayor redacción aula de Madrid.

Será en la redacción del diario donde los estudiantes harán sus prácticas, remuneradas. Publicarán sus propias informaciones, reportajes y entrevistas del día o para el fin de semana, con autonomía y responsabilidad, pero guiados por los profesores que tuvieron antes en el campus. En suma, será un Máster contenedor de varios másteres por el mismo precio. Este es el plan en siete módulos.

Módulo I. La Newsroom, el corazón

El primer día de clase se desarrollará en la redacción de EL ESPAÑOL. Para hacer periodismo hay que leer periódicos serios o informarse en la radio o en la televisión. Para ser periodista, hay que conocer por dentro cómo funciona una redacción, verla y vivirla desde el primer día de clase.

En ese proceso de rápida inmersión, los estudiantes descubrirán la realidad multipolar de las redacciones actuales. En ellas no sólo trabajan periodistas. Allí estos conviven y trabajan con otros especialistas en la difusión de la información, con analistas de datos, con ingenieros tecnológicos, con profesionales del marketing, con expertos en monetización de los productos…

Este micromundo se reproducirá en el aula redacción, dirigidos por periodistas profesores. Los alumnos aprenderán: cómo hay que escribir, cómo se completa una información y cómo hay que titularla para que el lector se sienta atraído por los contenidos del medio. La premisa de la calidad debe ser irrenunciable.

Reunión de redacción en la sede de EL ESPAÑOL. Foto: Sara Fernández

En otro tiempo se hablaba de los géneros periodísticos y del estilo de escritura. Los alumnos del Máster de EL ESPAÑOL llegarán a la conclusión de que, en el periodismo actual, los géneros periodísticos son tan fluidos como la vida misma. Los géneros se confunden —con la excepción de la Opinión—. Eso sí, hay que dominar y diferenciar cómo se escribe una noticia, una crónica, un análisis, una opinión, un reportaje o una entrevista.

Pregunta: ¿cuál es la mejor técnica para escribir con estilo? Los alumnos practicarán en el aula redacción escribiendo sus propios temas y tendrán siempre muy presente lo enseñado por los padres de la profesión.

Sirva este ejemplo sobre el estilo. Cuenta el gran periodista italiano Indro Montanelli que, en cierta ocasión, un lector se le quejó porque no entendía qué quería decir. Al advertir desdén y arrogancia en la actitud del periodista, el lector le espetó: "Si no he entendido significa que el imbécil es usted". Primera regla: la información tiene que entenderse fácil, con todos los datos precisos y contextualizada.

[El Español crea su Máster de Periodismo con la UCJC para formar profesionales y crear cantera]

El corazón de una redacción moderna, más aún en un periódico digital, está en su Mesa central. Los estudiantes del Máster de EL ESPAÑOL lo verán en su primera visita a la redacción y practicarán lo que allí se hace durante los seis meses en el aula de redacción. Porque, cuando se incorporen al periódico, quizás formen parte de ella.

La Mesa de Redacción no late 100.000 veces al día, como el corazón humano, pero se aproximaría si se suman todos los esfuerzos concurrentes a diario entre todas las secciones de un medio informativo. Un periódico como EL ESPAÑOL publica cada día una media de 350 piezas. Multiplicadas por 365 días salen casi 130.000 informaciones, reportajes, entrevistas, análisis, editoriales… en un año. Un Everest informativo.

Los alumnos del Máster diseñarán y escribirán todas las semanas su periódico, una especie de EL ESPAÑOL B, que no saldrá a la luz. El objetivo es llegar entrenado a la redacción central en abril de 2024.

Las redacciones modernas, como es el caso de EL ESPAÑOL, son un arca de Noé en la que conviven periodistas de secciones tradicionales y nuevas y técnicos. Los jefes de área practicarán con los alumnos en el aula redacción. Saber no ocupa espacio y proporciona trabajo.

Módulo 2. Las exclusivas y sus contrapesos

El éxito de un periodista consiste en hacer bien el trabajo que toca, con rigor y tesón. Esta será otra enseñanza del Máster. Pero, sin embargo, todo profesional que quiera sobresalir en el Periodismo ha de tener presente el beneficio de la diferenciación informativa para un medio.

La mayor diferenciación respecto a la competencia se consigue a través de la información exclusiva. Este módulo está orientado a estimular la búsqueda de la información propia, a veces con mayúscula. Los alumnos aprenderán con especialistas en este tipo de información.

Los grandes casos de corrupción serán explicados por periodistas que los desvelaron. Destacaba Josep Pla que "la profesión de periodista permite observar uno de los fenómenos más extraordinarios de la vida humana: el fenómeno de la corrupción de casi todo." Añadía el periodista payés una consideración más: "De casi todo, sobre todo del periodismo".

El módulo 2, con la pesada y peligrosa carga de saber obtener exclusivas, contará con dos contrapesos fundamentales: el dato y la ética. Los estudiantes del Máster conocerán los secretos y las herramientas existentes para no columpiarse con informaciones falsas. También sabrán cómo acceder a fuentes de datos poco comunes y a la interpretación de los mismos. Los peligros y oportunidades de la Inteligencia Artificial serán materia de prácticas y estudio en el Módulo 3.

Sólo hay algo peor que no publicar una exclusiva: publicar una exclusiva falsa, por mala praxis o por temeridad. Una periodista como María Peral o un abogado especialista como Juan Luis Ortega serán dos ponentes. La audacia sin ética y sin medida acaba en delito o en estropicio profesional.

El Módulo 2 tendrá también un objetivo necesario en estos tiempos de dudas: fomentar el amor al periodismo de calidad, con historias publicadas y vidas ejemplares.

Módulo 3: Periodista Multimedia con ofertas

El periodismo del siglo XXI, que es el que se practica en los medios principales del país y, desde luego, en EL ESPAÑOL, es una profesión que se ejerce a través de la escritura, del audio y de la imagen.

Más que llamarlo el Módulo de Periodista Multimedia deberíamos titularlo como módulo de las oportunidades, de la empleabilidad o de antídoto de la frustración profesional al no encontrar empleo.

La finalidad última de este Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL es procurar la incorporación rápida al mercado de trabajo de quienes quieren vivir del periodismo.

Será más fácil encontrar trabajo y tener mejores oportunidades si sabes hacer lo que hay que hacer en este momento. Hablamos de hacer, no de saber que se hace.

Donald Trump creado por Inteligencia Artificial. Ana Blanco

Todos los alumnos del Máster, al acabar los seis meses en el aula redacción, habrán ensayado y hecho suficientes pódcast, por ejemplo, para llegar a una redacción con seguridad y poder asumir esta función. Un pódcast tiene un tono, una cadencia, una estructura, una producción previa, la utilización de una tecnología específica... Esto es lo que harán los 'masterianos' las veces necesarias.

Lo mismo se podría decir en la utilización profesional de las redes, una mina de información útil, de la realización y grabación de TikTok con nivel, en Instagram…

En el módulo 3 la importancia de la imagen es medular. El manejo del video, de los especiales multimedia o de la cámara, cuyo uso y conocimiento dará autonomía total al periodista más intrépido.

El Máster de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela contará con los mejores especialistas en Inteligencia Artificial aplicada al periodismo. La IA es un mundo ignoto aún. Más que una caja de Pandora se convertirá un mundo de oportunidades para los nuevos periodistas. De hecho, su desarrollo condicionará la evolución de parte de los contenidos del Máster.

Módulo 4. Radio y Televisión siguen vivas

Este Máster ha preferido separar una materia como la Radio y la Televisión, recurrente en los másteres tradicionales, de la apuesta por el periodista multimedia del módulo 3.

Pero como la radio y la televisión son dos canales imprescindibles en la comunicación serán otra apuesta. Participarán profesionales acreditados y experimentados que han ocupado y ostentan posiciones relevantes. El módulo se impartirá en el MediaLab de la Universidad Camilo José Cela, que es uno de los mejores de Madrid.

El módulo de Radio y Televisión se concentrará en unas semanas claves para potenciar la práctica de ambos canales. La televisión representa la firmeza de la imagen y la radio la sutileza y la espontaneidad. Ambos equivalen a inmediatez, como un periódico digital.

La suma del módulo 3 y módulo 4 proporcionará a los alumnos del Máster un conocimiento muy competitivo en el mercado profesional.

Módulo 5. La empleabilidad con ejemplos.

Si la mentira es incompatible con el periodismo, cualquier alumno de un máster sabe que hacerlo no le asegura el trabajo.

Aunque el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL se compromete a que, al menos, dos de quienes lo cursen seguirán trabajando en el periódico al acabar el curso, no todos podrán quedarse en la redacción.

El módulo de Empleabilidad del Máster de EL ESPAÑOL es otra novedad en la oferta actual, así como lo son el enfoque del Módulo 1 y el desarrollo del Módulo 3.

El objetivo del Módulo para la Empleabilidad es abrir ventanas a los alumnos y que vean, a través ejemplos personales, cómo titulados en periodismo han triunfado en actividades paralelas o en otras profesiones gracias al manejo de las claves informativas. El mensaje del Máster siempre ha de ser positivo. Si estás formado y buscas, se abren puertas para trabajar.

Módulos 6. Prácticas, de profesor a colega

Tras seis meses en el aula taller, los alumnos llegarán al periódico. Los jóvenes aspirantes continuarán trabajando con los profesores que les dieron clase, ahora ya en la redacción de EL ESPAÑOL.

Allí se encontrarán también con el mentor periodista asignado a cada alumno durante los meses en el aula y al que habrán acompañado para aprender en directo cómo trabajan los profesionales.

Así se evitará el maleficio de los chicos de prácticas, perdidos las primeras semanas en la redacción como una aguja en un pajar. Los plazos en EL ESPAÑOL son más cortos para todo y no hay espacios vedados para los jóvenes recién llegados como sucede en otras redacciones.

El periodismo es una profesión gregaria. "Sin los otros, no podemos hacer nada" (Kapuscinski). Una redacción está unida por el hilo umbilical de la dependencia de unos con otros, de los jóvenes con los mayores, de la calle con las fuentes (sin fuentes, no hay periodismo), de las informaciones con los usuarios lectores…

Módulo 7. Un TFM para publicar

El Trabajo Fin de Máster servirá de repaso y confirmación de lo aprendido. El objetivo del TFM es poder ser publicado en EL ESPAÑOL. Ya sea un gran reportaje, un documental, un elaboradísimo pódcast, una videoentrevista tan original y trabajada que aguante en el tiempo.

La primera y última regla del Máster de EL ESPAÑOL es que el periodismo es una profesión que se aprende practicando, para lo cual hay una regla infalible desde los tiempos del gramático Antonio Nebrija. La base del saber hacer es la repetición. Los ingleses, mucho tiempo después del padre de la gramática, lo resumieron en una frase: La repetición es la madre de las habilidades.

Miguel Ángel Mellado, durante la charla con alumnos de la UCJC. Foto: Rafael Bastante

