El Español crea su Máster de Periodismo con la UCJC para formar profesionales y crear cantera

EL ESPAÑOL, el diario más leído en España, da otro paso más hacia el futuro al crear su máster de Periodismo en alianza con la Universidad Camilo José Cela. Esta decisión estratégica tiene dos finalidades: la primera, “garantizar la continuidad del proyecto de este periódico”, según afirma Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL; la segunda, más general, facilitar a los nuevos periodistas que encuentren trabajo y puedan vivir del periodismo.

De hecho, para promover el empleo entre jóvenes periodistas, al menos dos de los matriculados en la primera promoción del Máster serán contratados por EL ESPAÑOL al finalizar el año de formación. Los inscritos contarán, además, con un sistema de becas, según la situación y el expediente universitario de los aspirantes.

El plan está dirigido a graduados universitarios, hayan cursado o no el grado de Periodismo. El curso comenzará en octubre de 2023 y finalizará en septiembre de 2024. Está concebido como un programa presencial, dividido en seis meses en el aula-taller de redacción (de octubre a marzo) y otros seis meses de prácticas remuneradas (de abril a septiembre) en el diario, trabajando codo con codo con profesionales de primer nivel de EL ESPAÑOL.

“Una carrera de relevos”

Los profesores en el aula-redacción durante el primer periodo de seis meses serán periodistas en activo, mucho de ellos del diario que dirige Pedro J. Ramírez. Actuarán de guías del alumnado en el aula-taller y, seis meses después, en la redacción. La integración de los matriculados con la redacción de EL ESPAÑOL se producirá, pues, desde el primer día de clase.

Los alumnos asistirán periódicamente a reuniones en el diario. Antes, incluso, de iniciar las prácticas ayudarán a periodistas seniors en la elaboración de temas de actualidad.

La sección de Corazón de EL ESPAÑOL.

“El periodismo es una carrera de relevos y el Máster de EL ESPAÑOL es la garantía de la continuidad de nuestro proyecto. Un proyecto que, en cierto modo, se inició hace 43 años. Y no sólo porque en 1980 me nombraran director de Diario 16, sino porque sólo cuando entró en vigor la Constitución del 78 pudimos empezar a practicar el periodismo en libertad”, señala Ramírez. “Desde entonces mis compañeros y yo hemos entendido el periodismo no como una profesión sino como una manera de vivir. No sólo como un derecho, sino también como un deber”, añade.

La gran pregunta que se han hecho EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela antes de lanzar el Máster es qué sentido tiene con la oferta existente en el mercado. La respuesta a tal pregunta procede de una fuente tan acreditada y profesional como la Asociación de Periodistas de Madrid (APM). Según un estudio reciente, el 74% de los encuestados (jóvenes de las últimas hornadas de periodistas y asociados de más edad) señala la falta de adecuación de los estudios de Periodismo con las necesidades del mercado demandante de este tipo de empleo.

Para evitar el desencuentro entre lo que se enseña y se necesita saber para ser un periodista útil, imprescindible y con trabajo en cualquier tipo de redacción, el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL ha sido concebido con tres pes de Periodismo: 1) Práctico. Lo será porque la mejor teoría está en la calle, que es donde se hallan las noticias y se aprende a escribirlas; 2) Próximo. Lo será porque los masterianos estarán pegados a periodistas veteranos; 3) Profesional. Lo será, también, porque para ser un buen periodista hay que comprender qué interesa al lector –de eso irán las clases- y, también, a la vez, el interesado ha de darse cuenta de que se puede trabajar en el amplio espectro de la comunicación sin formar parte, necesariamente, de una redacción.

En este sentido, el Máster de EL ESPAÑOL será inspirador para los jóvenes periodistas y les abrirá el abanico de nuevos caminos para colocarse. Este punto será materia de estudio.

Actual y de gran calidad

El gran aval del Máster de EL ESPAÑOL son los datos alcanzados por el diario en sólo siete años de vida. Es un caso de éxito difícil de igualar. En tan poco tiempo ha conseguido situarse en el podio de los ránkings de audiencia de todos los medidores oficiales de tráfico. Aunque en la vida hay siempre tantas explicaciones como interpretaciones, en el caso del éxito de este diario sólo una es segura: este periódico ha sabido informar, enfocar y explicar a la sociedad acerca de los grandes temas de interés político, social y económico acaecidos en España.

Pedro J. Ramírez, director y presidente de EL ESPAÑOL, arenga a la redacción. Laura Mateo

“La tecnología ha cambiado, pero la esencia del buen periodismo sigue siendo la misma. Por eso EL ESPAÑOL se ha convertido en el periódico más leído en España con sólo siete años de vida”, explica su director. Esta capacidad de EL ESPAÑOL de instalarse en los asuntos importantes del país y la habilidad para explicarlos con datos y opiniones atemperadas es la estela que seguirá el plan de estudios y de prácticas que presentamos.

De hecho, este máster de Periodismo ha sido concebido y desarrollado por Miguel Ángel Mellado con la ayuda de grandes profesionales de la información. Mellado es otro veterano periodista que estuvo en El Mundo de Pedro J. Ramírez y ha ocupado diversos cargos directivos en EL ESPAÑOL.

La evolución del tráfico de EL ESPAÑOL desde 2016 ha sido exponencial, pero fue en abril de 2020 cuando consiguió la mejor cifra de tráfico en su historia con 78.743.685 millones de usuarios, en unos meses de altísimo consumo debido a la pandemia del Covid. “Después de la pandemia -según David Murciano, director de Audiencia y de SEO del diario- fuimos el único medio que supo guardar parte de esta audiencia ganada; por eso nos hemos mantenido en el podio de los periódicos españoles con mayor lectura”.

EL ESPAÑOL consiguió estos espectaculares datos practicando periodismo de calidad, con reporterismo de calle, cobertura científica, análisis político, reportajes gráficos y videos ilustrativos, con opiniones ponderadas, testimonios…

Miguel Ángel Mellado ha desarrollado el plan del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y UCJC..

Así será también este Máster, pensado en clave de periodismo del primer cuarto del siglo XXI, periodo en el que la información se consume mayoritariamente a través de una pantalla en la que se lee, se escuchan informaciones como pódcast y se ven videos informativos sin apenas texto.

Conseguir que los matriculados dominen todas estas herramientas es el objetivo de este diario y de la Universidad Camilo José Cela al promover el nuevo Máster. El periodismo, hoy, o es a la vez letra, voz e imagen, o no es periodismo.

Si sabes, hay trabajo

Se calcula que en España hay 3.000 medios digitales y apenas queda un centenar de periódicos de papel. Y, sin embargo, pese a esta abismal descompensación, los aspirantes a periodistas suelen ser formados como antes, cuando todo el monte informativo era letra impresa. Esta limitación formativa dificulta en muchos casos que los titulados encuentren hueco en las redacciones

actuales. Por esta razón práctica, pensando en la empleabilidad y en el mercado laboral, el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL incidirá en la formación con prácticas continuas dirigidas al periodista multimedia. Y así, sabiendo escribir y contar informaciones e historias en todos los formatos, durante un año.

El Máster tiene una vocación 360, de suerte que los alumnos no sólo conocerán las claves y secretos en el campo editorial. También se involucrarán en el resto de ámbitos que influyen y condicionan la profesión, como es el tecnológico, el estratégico y el control de los canales de distribución y captación de la audiencia. En esta combinación entre pasado (el periodismo de calidad), el presente (las nuevas herramientas multimedia) y el futuro (la aplicación, por ejemplo, de la Inteligencia Artificial en la información) coinciden EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela (UCJC), pilares del Máster.

Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK. Europa Press

La UCJC forma parte de la Institución Educativa SEK, presidida por Nieves Segovia Bonet, la gran promotora de la Educación. Emilio Lora-Tamayo, rector de la UCJC, califica de muy necesario el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL: “En un mundo cada vez más complejo, es fundamental que haya periodistas con una formación multidisciplinar, sólida y rigurosa para hacer su trabajo con espíritu crítico, con independencia y con objetividad”.

Campus junto al Bernabéu

El Máster será impartido en el nuevo campus que la UCJC inaugura este septiembre de 2023 en pleno corazón de Madrid, en el paseo de la Castellana, a tiro de balón del Estadio Santiago Bernabéu. También muy cerca de la redacción central de EL ESPAÑOL. “Estamos creciendo muy deprisa y necesitamos incorporar nuevo talento, nuevo entusiasmo y nuevas ideas a nuestra redacción. De hecho, concebimos este Máster como un puente entre la formación académica y el inicio del ejercicio periodístico”, afirma Pedro J. Ramírez.

“Hacerlo en colaboración con la Universidad Camilo José Cela y contar con Miguel Ángel Mellado son dos garantías de éxito. Todos los que paséis por esa experiencia adquiriréis los conocimientos necesarios para ser buenos periodistas. Y unos cuantos os quedaréis con nosotros demostrándolo”, añade. “La antorcha debe pasar de manos. ¿Quieres ser tú quien coja el próximo relevo?”, pregunta el exdirector de Diario 16, el fundador de El Mundo y ahora presidente y director de EL ESPAÑOL.

El nuevo campus de la UCJC en pleno Paseo de La Castellana de Madrid.

Sigue los temas que te interesan