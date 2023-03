El bombazo de Alcampo: una mesa y dos sillas muy resistentes por tiempo limitado a 169,90 euros

Ha llegado el buen tiempo y seguro que en más de una ocasión has pensado en disfrutar del sol al aire libre. Como todos sabemos, la temporada de terraza no queda inaugurada hasta que no damos un lavado de cara a nuestro jardín; y aunque parezca mentira eso no siempre requiere grandes gastos. Un ejemplo de ello es este conjunto de dos sillas con mesa que nos ofrece Alcampo.

Con el conjunto de muebles de la serie Kactus Republic Provenzal ya no tendrás excusa para no aprovechar del sol desde tu balcón, jardín o terraza. El set, disponible por tan solo 169,90 euros, está compuesto por dos sillas de acero plegables con medidas de 39x30x80 centímetros y una mesa con estructura de hierro y tablero mosaico de cerámica española de 75x75x74 centímetros.

Gracias a Alcampo podrás optimizar el espacio disponible con este cómodo set. Pero eso no es todo, este conjunto de muebles resulta ideal para dar un toque sofisticado y elegante a cualquier espacio. Su diseño combina modernidad y sencillez con tradición, y además, resulta muy fácil de limpiar con sólo pasarle una bayeta húmeda. Si ya te estás imaginando tu jardín con este maravilloso conjunto de muebles, aprovecha este precio y no te quedes sin el tuyo.

Conjunto terraza.

Pero es que Alcampo ha pensado en todo, y es que a pesar de que se trata de toda una ganga, también ofrece la posibilidad de financiarlo durante 10 meses sin intereses. De este modo, tan solo tendrás que pagar 17 euros al mes.

