Muere Paul Johnson, el historiador británico que cambió a la izquierda por Thatcher, a los 94 años

El prolífico historiador, escritor y periodista británico Paul Johnson ha fallecido este jueves en su casa de Londres a los 94 años, según anunció su hijo Daniel a través de las redes sociales. Autor de influyentes obras sobre la historia del cristianismo o los judíos, aunque cultivó una gran cantidad de temas, se convirtió en una figura polémica en los círculos literarios británicos tras su conversión pública en 1977 de incondicional del Partido Laborista a bulldog de Margaret Thatcher y sus políticas conservadoras.

A lo largo de su vida, Johnson publicó medio centenar de obras. La más exitosa fue Tiempos modernos (1983), un monumental trabajo de un millar de páginas en el que vertió su particular análisis de las revoluciones, guerras, dictaduras totalitarias, regímenes políticos y figuras que marcaron el siglo XX entre 1920 y 1980, ensalzando los resultados de las políticas económicas conservadoras. También fueron muy vendidas sus Historia del cristianismo (1977), La historia de los judíos (1987) o El nacimiento del mundo moderno, un ambicioso estudio cultural sobre la sociedad mundial entre 1815 y 1830.

En Intelectuales (1988), firmó un despiadado retrato de numerosas figuras consideradas de gran influencia en la configuración del mundo moderno: Rousseau, Shelley, Marx, Ibsen, Tolstoi, Hemingway, Russell, Brecht, Sartre... Johnson puso de manifiesto la contradicción que imperó en sus vidas. Su tesis era que, a diferencia de los dirigentes religiosos, que realizaban su función según normas preestablecidas, estos intelectuales no eran servidores ni intérpretes de los dioses, sino sus sustitutos. El historiador también desarrolló una serie de breves biografías de personajes como Sócrates, Eduardo III, Isabel I, George Washington, Mozart, Napoleón, Darwin, Churchill, Eisenhower o el papa Juan XXIII.

Nacido en Manchester en 1928, era hijo de un artista que murió repentinamente cuando Paul tenía trece años. Creció en una familia religiosa, se educó en Stonyhurst, el legendario colegio católico inglés al que también asistió Arthur Conan Doyle, y su maestro en la universidad, en el Magdalen College de Oxford, donde conoció a Margaret Thatcher, fue el historiador A.J.P. Taylor. Tras servir en la Armada británica en Gibraltar, comenzó a colaborar con la revista izquierdista The News Statesman, primero como corresponsal en París y desde 1955 como editor en Londres. En este periodo publicó varias novelas.

En los años 70 comenzó a alarmarse cada vez más por la situación de Reino Unido, golpeado por la inflación y el desempleo. A su juicio, la responsabilidad recaía sobre las políticas del Partido Laborista. Abandonó la izquierda entre acusaciones de "autoritarismo" similar a la Italia de Mussolini y se unió al Partido Conservador. Sería el autor de muchos de los discursos de la primera ministra. Sus opiniones encontrarían acomodo en las páginas del Daily Mail. "En la década de 1970 el país estaba de rodillas. La izquierda no tenía respuestas. Me decepcionaron los poderosos sindicatos que estaban destruyendo Reino Unido", justificaría para explicar su conversión ideológica.

Su reputación como moralista conservador se vino abajo cuando salió a la luz que había tenido una aventura extramatrimonial durante 11 años con otra escritora, Gloria Stewart. El escándalo estalló muy poco después de que escribiese fuertes críticas contra el presidente estadounidense Bill Clinton por el caso Monica Lewinsky. Paul Johnson publicó sus memorias en 2004, The Vanished Landscape: a 1930s Childhood in the Potteries. Será recordado con un integrante de la divulgación histórica de calidad y un gran y polémico columnista.

