El Máster de Periodismo para tener trabajo en 15 ejemplos y un mentor de lujo para cada alumno

Hay muchas maneras de aprender una profesión, pero dos son los requisitos inexcusables para tener garantías de excelencia en la instrucción: quién enseña y qué se enseña. El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, que comenzará el próximo mes de octubre, será impartido por periodistas solventes y con materias adaptadas a las necesidades del periodismo actual.

El objetivo final es facilitar a los matriculados –sean graduados en Periodismo o en otras titulaciones universitarias- su incorporación rápida al mercado laboral tras obtener el título propio de la Universidad Camilo José Cela. Y con garantías de utilidad en cualquier tipo de redacción: periódicos, radio, televisión o en otros trabajos donde una formación como comunicador es necesaria.

El plan, muy exigente e intenso, consta de siete bloques. El último de ellos, los seis meses de prácticas remuneradas en EL ESPAÑOL. Estos son 15 ejemplos –que podrían extenderse a 150- de materias que se aprenderán y dominarán al acabar el año. Escriben algunos de los periodistas que enseñarán.

1. Cómo ganarte un puesto de trabajo

Cuando un nuevo periodista irrumpe en la redacción sabemos que debe adaptarse a los flujos de trabajo, entender las estructuras y jerarquías internas y ubicarse en un entorno que para los jóvenes puede ser confuso y de ritmo endiablado. Encajar es la clave y para hacerlo hay tres claves que se repiten en todos los medios: en prensa escrita, radio, televisión o nuevos formatos.

1.- Dar por sentado que tenemos mucho que aprender, que todos los compañeros nos pueden enseñar algo y que sólo estamos dando los primeros pasos en una larga carrera profesional. En resumen, humildad.

2.- No existe el jefe capaz de pensar en todo todos los días. Hasta el mejor necesita un equipo que piense con él, que proponga temas, discuta enfoques y defienda sus ideas, siempre dentro del respeto. En resumen, proactividad.

3.- El periodismo, el bueno, el de siempre, no entiende de horarios. la realidad y la actualidad no tienen horarios. Como dice Pedro J. Ramírez, no se vive según los dictados del periodismo, sino que el periodismo es en sí mismo una forma de vida. En resumen, trabajo.

Mario Díaz (Director adjunto)

Reunión de redacción en la sede de EL ESPAÑOL. Foto: Sara Fernández

2. Cómo sacar noticias de las redes

A menudo recurrimos a las redes sociales como fuentes de entretenimiento. A nivel empresarial o político, se utilizan como altavoz de mensajes, con el ansiado objetivo de lograr una difusión masiva. Lo que conocemos como viralidad. Sin embargo, las redes sociales son también una oportunidad fundamental para que los periodistas las utilicen como fuentes de inspiración de contenido.

Por una parte, plataformas como LinkedIn nos ayudan a localizar a profesionales que completen con sus declaraciones cualquier investigación. Recurrimos a Facebook o Instagram para localizar a personajes anónimos, protagonistas inesperados de una noticia. La huella digital, si la utilizas bien, es un tesoro informativo.

Las redes nos advierten de noticias antes de que estas se publiquen en otros medios de comunicación. La verificación de este recurso que son las redes requiere herramientas especializadas. Todo esto necesita un aprendizaje profesional.

Mario Vidal (Director de Innovación)

3. Cómo hacer el mejor Podcast

Decía el maestro Enrique Meneses que un periodista es aquel profesional que cuenta la realidad que le rodea con las herramientas de la época. El daily pódcast es un formato en auge que permite comunicarse de una forma inmediata y directa con los oyentes de un periódico del siglo XXI. Un requisito fundamental encaminado hacia la excelencia es aprender la narrativa de un podcast, con un esquema mental: escribir para hablar.

Es fundamental conocer cómo se produce un pódcast desde cero, así como todas las claves que ofrece este formato para un periodista deseoso de contar historias. Redacción, producción, locución, edición, además de los secretos de la técnica. Los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL saldrán de este máster con las herramientas suficientes para incorporarse a un mercado en crecimiento constante.

Puri Beltrán (podcáster de En la sabana)

Sofía Torres, Jorge Raya y 'Puri' Beltrán, equipo de podcásters de EL ESPAÑOL.

4. Cómo desmontar un bulo para no patinar

Un incendio en la sierra española. Un terremoto en Chile. O una explosión en cualquier país extranjero. Tres noticias que pueden suceder hoy mismo o que han sucedido años atrás. Al momento, internet y las redes sociales se llenan de fotografías, vídeos y supuestos testimonios del acontecimiento. Estar especializado en verificación de noticias, el dominio en la obtención de datos y en transparencia, son tres áreas muy demandadas en el mundo de la información profesional. El objetivo es profesionalizarse, con garantías. Trabajo hay. Unas fotos exclusivas, como sucedió en la pandemia, con bolsas con muertos apiladas en una morgue, no eran de un hospital de Madrid sino de algo sucedido a 10.000 kilómetros. ¿Cómo evitar caer en este tipo de trampa? Conociendo las herramientas a través de periodistas experimentados en estas materias.

Sergio Sangiao (Jefe de Datos y Verificación de Público)

5. Cómo conseguir la exclusiva del momento

El periodismo debe ser libre e incómodo y en el ámbito deportivo no sólo debes poder escribir una crónica de un partido importante, sino también investigar y contar lo que sucede en los círculos de poder donde tantos millones de euros se mueven. Durante los últimos meses, EL ESPAÑOL ha publicado importantes exclusivas sobre el 'caso Negreira' o los negocios opacos de Javier Tebas en LaLiga.

Un periodista deportivo tiene que saber ponerse ante un sumario judicial y buscar, entre miles de documentos, el dato distinto e importante. Así, por ejemplo, publicamos el informe médico que librará a Enríquez Negreira de ser juzgado por los pagos del FC Barcelona.

Hay que resistir presiones, como nos sucedió al publicar la relación de Javier Tebas con Alberto Soler, el exdirectivo del Barcelona y del CSD, acusado en el 'caso Negreira'. O descalificaciones del presidente de LaLiga tras revelar los 135 millones gastados por la patronal del fútbol español en publicidad y relaciones públicas. El valor del periodismo deportivo no sólo reside, por tanto, en explicar bien un partido o informar sobre un fichaje.

Jorge Calabrés (Redactor Jefe de Deportes)

6. Cómo escribir un titular con mayor alcance

El titulo y el subtítulo son las partes más importantes del contenido para Google. Entre la información del titular y del subtitular tienes que recoger una intención de búsqueda y las "entidades" que reconoce Google. Las entidades para Google son objetos, lugares, personas, conceptos y eventos que se identifican y relacionan con un identificador único y que ofrecen contexto y relación para Google. Son términos "exactos". Por ejemplo, las entidades para el padre del actual rey de España son "Ex rey de España" o "Juan Carlos I de España", no Juan Carlos, Rey Emérito o Rey honorifico.

Dentro de lo posible, es una técnica SEO el destacar los beneficios que obtendrá el usuario al leer el contenido. También es clave que exista "riqueza semántica" e información de contexto. Ejemplo de noticia en el que Google no "entiende el contexto", por NO utilizar bien las entidades.

Titular: "El rey emérito y su nieto comparten vivienda en Abu Dabi".

Subtitular: "Don Juan Carlos y Froilan disfrutan de una villa privada costeada por el Emirato, aunque la seguridad privada es pagada por Patrimonio Nacional".

Rey emérito no está reconocido por Google como "entidad". El titular, por tanto, no tiene entidades ni "contexto". "Don Juan Carlos" (que puede ser cualquier Juan Carlos del mundo), así como Froilán, Patrimonio Nacional y Emirato. Ejemplo de la misma noticia con "entidades" reconocidas.

Titular: "Don Juan Carlos I y su nieto comparten vivienda en Abu Dabi".

Subtitular: "El ex rey de España y Felipe Juan Froilán disfrutan de una villa privada costeada por el gobierno de Emiratos Árabes, aunque la seguridad privada es pagada por Patrimonio Nacional de España".

Esta pequeña diferencia puede sumar miles y miles de usuarios.

David Murciano (Director de Audiencias)

7. Cómo la calidad decide las suscripciones

El contenido de calidad es esencial para los periódicos a la hora de atraer y retener nuevos suscriptores. En EL ESPAÑOL hemos visto muchos ejemplos. Desde noticias en exclusiva, con investigación de grandes firmas como María Peral (sobre Juan Carlos I y Corinna Larsen), pasando por grandes temas como la Covid-19 o la guerra de Ucrania. En este último ejemplo, las informaciones sobre el terreno de Fermín Torrano o los análisis geoestratégicos de Guillermo Ortiz han animado a muchos lectores a suscribirse por ese contenido único, relevante y de calidad.

Verónica Milo (Director de Producto)

8. Cómo se hace la home tras una gran noticia

La portada de un periódico, digital o de papel, es la ropa que nos ponemos cada mañana antes de salir de casa. Podemos elegir unos jeans y una camiseta o decantarnos por usar traje y corbata. La portada es la primera impresión, aquella que perdura en el subconsciente del lector, la que hace que lo que se conoce como un 'paracaidista' se convierta en un lector fiel, un heavy user. Por eso es fundamental elegir bien nuestro outfit, máxime en los grandes eventos.

Si para una boda cuidamos al máximo nuestra apariencia, qué no haremos en un periódico para una ceremonia de coronación, un terremoto o un atentado. Las claves: inmediatez e información contrastada, lo que nos lleva a un delicado equilibrio entre la profesionalidad y la información insustancial.

En la estructura de una página web el primer factor obedece a la relevancia informativa, condicionada por otros factores como la posición de la publicidad en la página, los contenidos gráficos (foto, vídeo, gif...) que influyen en el peso de la página y su velocidad de carga. La jerarquización de la portada de un medio no es una ciencia sino un arte que sólo puede desentrañarse con práctica y experiencias.

Mario Díaz (Director Adjunto)

9. Cómo tener una fuente y cuidarla

Una fuente casi siempre se juega algo cuando te pasa información. Si te pasa un documento que no te debería pasar, se juega el trabajo; si te cuenta la situación en Afganistán bajo el yugo talibán, se juega la vida. En ambos casos, la fórmula para que te cuente las cosas y, más importante aún, para que te las siga contando a lo largo del tiempo, es la misma: demostrar que puede confiar en ti. No apretar a la fuente más allá de donde pueda llegar (ahí deja de contestar al teléfono). La amistad complica las cosas, pero no recurras a ella sólo cuando te interesa a ti. Y un largo etcétera que pivota en torno a lo mismo: no seas un cretino.

Diego Rodríguez (Redactor de Gobierno y PSOE)

10. Cómo improvisar en Televisión y Radio si se va la onda

La primera regla que debemos aprender sobre la improvisación es que no se improvisa. La mejor improvisación es aquella que has preparado. Tal vez os hayan contado esa historia de Winston Churchill (siempre todas las historias van de Churchill) en la que un ministro llega corriendo al despacho de éste para hablar con él de manera urgente y la jefa de secretarias le para en seco: "El primer ministro no quiere que le moleste nadie. Está preparando su improvisación de mañana en la Cámara de los Comunes". Es decir, tenemos que tener preparado ya qué decir si todo falla y no viene nunca mal tener tres palabras apuntadas en alguna parte: una libreta o la misma palma de la mano. Es un consejo práctico que a veces cuesta aprender.

Julio Somoano (Jefe de Informativos de TVE 2012-2014)

11. Cómo hacer el mejor TikTok posible

Uno de los tiktoks de EL ESPAÑOL.

Se especializó como la red social preferida de la Generación Z, pero TikTok ha ganado activos en los últimos dos años en todos los sectores de la población. Aunque sus mayores defensores son jóvenes menores de 25 años, el 47% de los usuarios españoles de Internet acceden a TikTok todos los meses. TikTok es una plataforma increíble para difundir contenidos de cualquier tipo.

El alcance de los contenidos es incremental y depende, sobre todo, en su capacidad para retener al usuario el máximo tiempo posible. Los usuarios de TikTok esperan contenidos creativos, interesantes y presentados de una manera original y sencilla. De hecho, una de las tendencias más populares se basa en "explicar fácil" cualquier cuestión. ¿Cómo no iba a ser una oportunidad perfecta para un periodista? Todo esto se aprende mejor con los profesionales adecuados.

Mario Vidal (Director de Innovación)

12. Cómo hacer la mejor Newsletter cada día

Si la carta fue el primer medio de comunicación a larga distancia, la newsletter o boletín fue el primer medio de comunicación online. Ha ido sobreviviendo a la evolución y se ha revalorizado con el tiempo. Ante la avalancha de contenido online, la figura del curator -curador- que selecciona para sus suscriptores la información más enriquecedora del día adquiere una nueva importancia.

El Despertador es la newsletter original de EL ESPAÑOL, concebida como un complemento orgánico de la suscripción al periódico e instrumento de fidelización. Cuenta con una hermana menor, Mientras Dormías. Publicadas de forma diaria desde el nacimiento del diario, el uso de la curación y de una voz editorial reconocible ha sido una combinación de éxito. A ello se suma un contenido exclusivo de excepcional valor: el comentario diario del director.

Paolo Fava (Responsable de El Despertador)

13. Cómo utilizar la Inteligencia Artificial con provecho

Para el periodista es tan fundamental conocer lo que está pasando como ser capaz de ver más allá de la noticia. La Inteligencia Artificial y los nuevos sistemas de lenguaje como ChatGPT son la prueba más reciente de ello. Han llegado para revolucionarlo todo.

Todo el mundo habla de ellos, de sus implicaciones a largo plazo y de cómo pueden cambiar casi cualquier ámbito de la sociedad que conocemos, incluyendo al periodismo. En malas manos, la IA tiene un poder perverso. Tiene la capacidad de hacer pasar por reales textos, fotos y vídeos con los que poder manipular y alterar la opinión pública. Por eso es fundamental conocer cómo funciona y saber identificar sus debilidades.

Es imprescindible que el periodista sepa usarla y no verla como el enemigo a derrotar, sino como una herramienta que aprovechar. Con un buen uso, la inteligencia artificial puede ahorrar horas de trabajo para localizar un dato entre montañas de documentación, ilustrar piezas no informativas o permitir ordenar las ideas para desarrollarlas de una forma más clara y concisa. Las máquinas no nos quitarán el trabajo, pero sí lo hará el periodista que sepa usarlas bien. Esta especialización (que muta) te hará más imprescindible en cualquier redacción.

Chema Flores (Redactr Jefe de Omicrono)

María Senovilla, en Ucrania.

14. Cómo ser corresponsal de guerra y volver vivo

El periodismo de guerra es uno de los últimos reductos que quedan en este oficio –que está pereciendo a golpe de clickbait- donde ni la Inteligencia Artificial ni el teletrabajo van a poder sustituir al corresponsal sobre el terreno. Contar una guerra lleva una responsabilidad ética y de rigor más allá, si cabe, que cualquier otra cobertura informativa. Y por ello requiere también una formación más especializada.

Ver en primera persona el drama humano que desata un conflicto armado no es apto para todos. Compartir las historias, casi siempre terribles, de aquellos que padecen las guerras no es sencillo. Vivir donde viven ellos, a veces bajo las bombas, no es sencillo, así como llegar hasta los frentes de combate.

Las nuevas tecnologías lo han revolucionado todo. Han hecho posible contar la guerra incluso desde una trinchera gracias al 4G. Y contarla en diferentes formatos. Pero la esencia del periodismo no ha cambiado: hay que llegar al sitio para encontrar la historia, contrastarla y -en este caso- volver vivo para contarlo.

María Senovilla (Enviada Especial a Ucrania)

15. Cómo ser el mentor que ilusiona a un joven

Un redacción también es una trinchera de combate en la que, cuando eres un recién llegado a la profesión o estás en vías de ello, puedes sufrir daños considerables por desatención, incluso dejar la profesión por un desengaño temprano. Un periodista profesional tiene, al menos, dos obligaciones con los nuevos periodistas: ser ejemplar en su comportamiento ético y ejercer la transmisión de su conocimiento. En suma, enseñar a amar la profesión de informar, con sus cuitas y sus alegrías. Sobre este doble pilar nace la novedosa figura del mentoring en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.

Cada participante en el máster tendrá asignado, como mentor y referente, a un comprometido periodista de la redacción. Con él tendrá trato permanente durante los meses en el aula redacción y le acompañará, a veces, para observar en directo cómo trabaja en la calle o en las instituciones. El alumno, pues, contará con un tutor en el aula y un mentor en la redacción, que no tienen por qué ser la misma persona. El objetivo siempre será el mismo en el aula y en la redacción: crecer como periodista en el menor tiempo posible, aprender con los mejores y posibilitar la incorporación al mercado laboral.

Miguel Ángel Mellado (creador del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL)

Miguel Ángel Mellado, durante una charla en la UCJC. Foto: Rafael Bastante

