La OCU advierte que la compra compulsiva de aceite de girasol podría aumentar su precio

Ante una posible subida del precio del aceite de girasol en los supermercados, o incluso la escasez del mismo, muchas personas están yendo a comprar en masa para almacenar en sus casa el mayor número posible de litros de aceite de girasol. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta a los españoles contra esta compra compulsiva de aceite de girasol procedente de Ucrania y advierte que no habrá déficit.

La OCU ha aclarado que la posible falta del mismo no se concretará hasta la cosecha de este verano. Esto se debe a que el aceite de girasol que se está vendiendo en los supermercados de España procede de la cosecha del verano pasado, y por lo tanto, ante la alarma generada, la OCU se ha pronunciado para decir que no debería haber ningún déficit actualmente.

Además, la organización ha recalcado que si llegado el momento no hubiese aceite de girasol suficiente, la solución sería impulsar la producción nacional o la comercialización de otros aceites vegetales asequibles como (el de soja, el de colza o el de orujo de oliva...). España es el principal producto de aceite de oliva, y aunque no tiene el mismo precio que el de girasol, los supermecados podrían promover más la venta de este bien español.

No se recomienda a los consumidores comprar aceite de girasol a lo largo plazo, puesto que este aceite, incluso conservado en condiciones ideales tiene una fecha de consumo preferente de alrededor de un año desde su envasado, por lo que, pasada dicha fecha, pierde calidad y "empieza a enranciarse". No tendría sentido, por lo tanto, acumular litros de aceite de girasol en casa para echarlo a perder. Lo mismo ocurre con el aceite de oliva, que no dura más de 9 meses tras su envasado.

Los supermecados reaccionan ante la falta de aceite de girasol

La OCU también recuerda que los supermercados no pueden autorestringir las ventas de este producto tal y como está ocurriendo con algunas cadenas de supermercados ya que "genera una creciente alarma entre los consumidores y favorece la subida de su precio".

Desde este pasado sábado 5 de marzo en algunos establecimientos de alimentación de toda Granada se pueden ver carteles que informan de la limitación en la venta de estos tipos de aceite. La venta se ve limitada a un máximo de cinco litros por persona o a una botella por comprador, ya sea en formato de botella o garrafa.

Además, el aceite de girasol no es el único producto que peligra en España como consecuencia de la guerra, y del que Ucrania exporta un 60% del consumo español. Según ha informado la agencia de noticias Interfax, Ucrania también ha suspendido ya la exportación de centeno, avena, trigo sarraceno, mijo, azúcar, sal, carne y ganado. En cualquier caso, la OCU llama a mantener la calma en tanto que se pueden obtener los productos de otros países.

