Sklum lanza el zapatero recibidor más elegante y barato de la temporada: está disponible por solo 22,95 euros

Imagen de un recibidor con el mueble.

Las claves

Las claves Generado con IA Sklum ha lanzado el zapatero Baxter por solo 22,95 euros, con un descuento del 46%. El zapatero combina estructura de hierro negra y estante de madera, siguiendo el estilo industrial. Ofrece funcionalidad multifunción: almacena zapatos y puede usarse como estantería auxiliar. Tiene capacidad para soportar hasta 26 kilos y sus medidas compactas lo hacen apto para cualquier espacio.

Hay compras que, casi sin darnos cuenta, terminan multiplicándose en casa. Los zapatos son probablemente el mejor ejemplo.

Unas zapatillas para el día a día, unos botines para el invierno, calzado deportivo, sandalias o esos pares que reservamos para ocasiones especiales. El resultado suele ser el mismo: un recibidor abarrotado, armarios desordenados y la sensación constante de que nunca hay suficiente espacio para guardar todo.

Ante esta realidad, los zapateros multifunción se han convertido en uno de los muebles más demandados, ya que permiten mantener el calzado ordenado, accesible y perfectamente integrado en la decoración.

Zapatero en madera y hierro Baxter.

Dentro de esta categoría, una de las propuestas más interesantes del catálogo de Sklum es el zapatero Baxter, un modelo que combina funcionalidad, diseño industrial y un precio especialmente competitivo.

Fabricado con una estructura de hierro en color negro y estante de madera aglomerada con acabado natural, este mueble apuesta por una estética inspirada en el estilo industrial, una tendencia que continúa ganando protagonismo en interiores contemporáneos.

Uno de los principales atractivos del zapatero Baxter es su carácter multifuncional. Aunque está concebido para almacenar zapatos, su diseño abierto permite utilizarlo también como pequeña estantería auxiliar para organizar cajas, libros, documentos o elementos decorativos.

En cuanto a sus dimensiones, el modelo mide 83,5 centímetros de alto, 60,5 centímetros de ancho y 40 centímetros de profundidad, unas medidas compactas que facilitan su instalación en todo tipo de espacios.

Zapatero en madera y hierro Baxter.

Otro aspecto destacable es su capacidad de carga. El mueble puede soportar hasta 26 kilos en total, mientras que cada uno de sus estantes admite hasta cuatro kilos de peso.

Gracias a su estructura abierta, los zapatos permanecen ventilados y visibles en todo momento, una característica especialmente valorada por quienes buscan comodidad y rapidez en el día a día.

A todo ello se suma un factor decisivo para muchos consumidores: el precio. Actualmente, Sklum comercializa este zapatero por 22,95 euros, tras un descuento del 46% sobre su precio original.