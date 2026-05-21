Ya es oficial: Mercadona anuncia un cambio histórico en todas sus tiendas con una inversión de 3.700 M€

Las claves

Las claves Generado con IA Mercadona implementa el nuevo modelo 'Tienda 9' en toda su red con una inversión de 3.700 millones de euros. La reorganización de espacios en las tiendas da mayor protagonismo a las secciones de frescos y agrupa productos para facilitar la compra. El modelo 'Tienda 9' mejora la eficiencia operativa, agilizando la reposición y centralizando procesos como el corte y envasado de productos. La transformación incluye avances técnicos en las instalaciones para incrementar la sostenibilidad y optimizar el rendimiento de los supermercados.

La cadena de distribución Mercadona ha confirmado oficialmente la puesta en marcha de un nuevo modelo de tienda que marcará un avance en su red de supermercados en España.

Bajo la denominación de 'Tienda 9', la compañía ha impulsado una transformación integral de sus establecimientos respaldada por una inversión de 3.700 millones de euros.

Concretamente, el objetivo consiste en seguir mejorando la experiencia de compra, reforzar la eficiencia operativa y consolidar su apuesta por la calidad y la frescura.

La iniciativa nace del principio de mejora continua que guía a la compañía, que reconoce que incluso aquello que funciona correctamente siempre puede optimizarse.

En este contexto, el modelo actual, conocido internamente como 'Tienda 8', ha servido como base para evolucionar hacia una propuesta más avanzada, que redefine tanto la organización del espacio como la operativa diaria de las tiendas.

De hecho, uno de los cambios más relevantes del nuevo modelo es la reorganización del espacio de venta, con un mayor protagonismo de las secciones de frescos.

Los productos se dispondrán de forma más lógica y agrupada, situando juntos los congelados y los refrigerados, lo que facilita un recorrido más intuitivo, reduce tiempos y simplifica el proceso de compra para el cliente.

Esta reorganización también tiene un impacto directo en la operativa interna de los establecimientos. La 'Tienda 9' está diseñada para mejorar la eficiencia del trabajo en tienda, permitiendo una reposición más ágil y ordenada, sin desplazamientos innecesarios.

El nuevo modelo incorpora además un sistema de preparación centralizada mediante un obrador unificado, donde se realizan procesos como el corte, la cocción y el envasado de distintos productos.

Junto a estos cambios visibles, la transformación también alcanza áreas menos perceptibles para el cliente, como la actualización técnica de las salas de máquinas.

Estas mejoras están orientadas a optimizar el mantenimiento de las instalaciones, incrementar la sostenibilidad del sistema y mejorar el rendimiento global de los supermercados.