Atención: acaban de llegar a Carrefour las gafas más baratas para ver el eclipse solar que habrá este 12 de agosto

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour ha puesto a la venta gafas homologadas y económicas para la observación segura del eclipse solar del 12 de agosto de 2026. El eclipse generará un gran interés en España, con regiones del norte y noreste como Asturias, Cantabria y Zaragoza entre los mejores lugares para observarlo. Especialistas advierten que es imprescindible usar protección adecuada, ya que mirar al Sol sin filtros puede causar daños oculares irreversibles. El evento ha impulsado el astroturismo y la venta de productos especializados, con reservas hoteleras disparadas en zonas óptimas de observación.

La llegada del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 ha comenzado a generar un creciente interés en España, tanto entre aficionados a la astronomía como entre viajeros y curiosos que ya se preparan para uno de los fenómenos astronómicos más importantes.

En este contexto, Carrefour vende unas gafas especiales para la observación solar segura, un producto que se perfila como uno de los artículos más demandados a medida que se acerque la fecha del evento.

Las gafas, disponibles a través de la tienda online de Carrefour, se venden en formato de tres unidades y están diseñadas específicamente para la observación directa del Sol durante eclipses solares.

Gafas para eclipse solar.

El producto cuenta con certificación homologada conforme a los estándares internacionales de seguridad para filtros solares, un requisito imprescindible para evitar daños oculares irreversibles durante la contemplación del eclipse.

La advertencia no es menor: especialistas en oftalmología y organismos científicos recuerdan de forma reiterada que mirar al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones permanentes en la retina incluso tras exposiciones muy breves.

El interés comercial por este tipo de productos se ha disparado en paralelo al auge mediático del eclipse de 2026, un fenómeno que convertirá a España en uno de los mejores lugares del mundo para observar la totalidad del eclipse solar.

Según previsiones astronómicas, el fenómeno recorrerá buena parte del norte y noreste peninsular, ofreciendo imágenes especialmente espectaculares debido a que coincidirá con las últimas horas de la tarde y con el Sol relativamente bajo sobre el horizonte.

De hecho, diversas regiones españolas ya se preparan para recibir una fuerte afluencia turística. Provincias como Asturias, Cantabria, Burgos, León o Zaragoza figuran entre los territorios privilegiados desde los que podrá observarse la totalidad del eclipse en condiciones óptimas.

También Baleares tendrá una posición destacada para la observación. La expectación es tal que numerosos alojamientos rurales y hoteles han comenzado a registrar reservas con más de un año de antelación, especialmente en zonas con baja contaminación lumínica y buenas condiciones meteorológicas históricas para el mes de agosto.

El fenómeno ha dado impulso además a un creciente mercado vinculado al denominado astroturismo, una modalidad turística centrada en la observación del cielo y los fenómenos astronómicos.

Algunas estimaciones apuntan a que el eclipse podría generar cientos de millones de euros en actividad económica relacionada con desplazamientos, hostelería, restauración y venta de productos especializados. Entre esos artículos, las gafas homologadas se han convertido en uno de los elementos esenciales para el público general.