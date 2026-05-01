Las 5 tendencias que más me han gustado de Maisons du Monde durante la Semana del Diseño de Milán 2026

Las claves

Las claves Generado con IA Maisons du Monde celebró su 30 aniversario en la Milan Design Week 2026 con cinco colecciones que exploran distintas sensibilidades decorativas. La colección Tamsa, de Sarah Poniatowski, destaca por su inspiración marroquí, uso de tonos terracota y materiales naturales para interiores y exteriores. Dolce Vita apuesta por el art déco y el color optimista, mientras Modernos 60's reinterpreta el minimalismo cálido de los años 60 con texturas y maderas claras. Finca viajera resalta la artesanía y las referencias culturales, y Jardín interior fusiona sostenibilidad y diseño modular para conectar el exterior con el interior del hogar.

En la Milan Design Week 2026, la compañía francesa Maisons du Monde ha transformado su 30 aniversario en una declaración estética global.

Bajo el concepto Moments of Joy, la firma propone un viaje sensorial a través de distintas colecciones inspiradas en geografías, estilos de vida y emociones, donde cada pieza se convierte en una expresión tangible de las tendencias que marcarán el diseño de interiores el próximo año.

Presentada en los espacios de Officine Savona en Tortona, Maisons du Monde articula esta colección como un recorrido por distintas sensibilidades decorativas, donde textura, color y materialidad construyen una narrativa visual coherente. Tras visitar todas las novedades y ver las propuestas de la firma, desgranamos las tendencias más destacadas que hemos detectado.

1. Sarah Poniatowski

Entre las propuestas, Tamsa, una escapada marroquí —la colección diseñada por la arquitecta de interiores Sarah Poniatowski— se posiciona como una de las grandes protagonistas.

Inspirada en Marruecos, esta línea traduce la sensualidad del paisaje desértico en piezas donde predominan los tonos terracota, azafrán, arena y pinceladas minerales.

Colección Tamsa. Maisons du Monde

Su propuesta, que combina mobiliario y accesorios concebidos para interior y exterior, destaca por una combinación de fibras naturales, acabados mate y líneas depuradas que suavizan la influencia artesanal con una mirada contemporánea.

Luminosas, atemporales y concebidas desde una mirada accesible, las 31 piezas de esta colaboración —que toman como inspiración un pequeño pueblo marroquí— exploran la versatilidad como eje central del diseño.

2. Dolce Vita

Frente a esta intensidad solar, la propuesta Dolce Vita introduce una lectura más fresca y luminosa, inspirada profundamente en el art déco.

En este segundo escenario, la decoración invita a una experiencia visual y táctil única: el metal cepillado contrasta con las superficies lacadas, mientras la calidez de la madera de nogal se encuentra con la suavidad de los textiles efecto tapiz o del vidrio coloreado.

Coelcción Dolce Vita. Maisons du Monde

Esta colección refleja una de las tendencias más interesantes de 2026: la incorporación de color optimista en objetos cotidianos, especialmente en las mesas donde el diseño se vuelve más lúdico sin perder sofisticación.

La estética vacacional, casi nostálgica, se refina para integrarse en interiores contemporáneos que buscan alegría visual.

3. Modernos 60's

En contraste, esta colección representa la consolidación de una corriente cada vez más fuerte en el interiorismo internacional: el minimalismo cálido inspirado en los años 60.

Esta colección apuesta por materiales como el níquel cromado cepillado que dialoga con la madera de fresno u otras maderas claras bajo una luz tenue.

Colección Modernos 60's. Maisons du Monde

La propuesta responde a una necesidad clara de calma visual, pero evita el minimalismo frío de temporadas anteriores gracias a una atención especial por la textura. Los tejidos orgánicos, las superficies suaves y las formas generosas convierten cada pieza en una invitación al descanso.

Maisons du Monde confirma así que la neutralidad seguirá siendo relevante en 2026, siempre que se construya desde la tactilidad y la sensación de refugio.

4. Finca viajera

La colección Finca viajera introduce una dimensión más expresiva y cultural, donde la artesanía local se reinterpreta desde una óptica contemporánea.

Aquí destacan textiles bordados, maderas macizas como el mango, fibras gruesas y patrones totémicos que aportan profundidad visual.

Coelcción Finca viajera. Maisons du Monde

Tonos tierra con toques de índigo, chocolate, negro carbón y beige mineral construyen una paleta sofisticada que conecta con el auge del globalismo emocional: una tendencia que se aleja del exotismo superficial para apostar por piezas con identidad, relato y referencias culturales más integradas.

Este tipo de diseño responde a una demanda creciente por interiores con carácter, donde cada objeto no solo cumple una función estética, sino que también comunica una historia.

5. Jardín interior

Por último, la propuesta Jardín interior redefine el espacio exterior a través del verde oliva, el caqui y con materiales sostenibles como protagonistas.

El mobiliario modular, realizado en madera de acacia, acero lacado, mimbre o ratán, se inspira en los invernaderos del siglo XIX y en la arquitectura metálica.

Colección Jardín interior. Maisons du Monde

Jardines, terrazas y patios se conciben ya como una extensión natural del interior, con piezas versátiles que priorizan tanto la resistencia como la coherencia estética.

La colección demuestra cómo el exterior evoluciona hacia un lenguaje decorativo con detalles vegetales y arquitectónicos, evocando el cálido jardín interior de una casa familiar.