Chema Martínez, atleta español: "Estas son las Adidas más deseadas de cualquier corredor. Yo me las voy a pedir"

Las claves

Las claves Generado con IA El keniano Sabastian Sawe batió el récord mundial en el Maratón de Londres con las nuevas Adidas Adizero Adios Pro Evo 3. Las Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, consideradas las zapatillas más ligeras de la marca (97,2 gramos), se lanzan en España el 30 de abril por 500 euros. Cuentan con innovaciones como la espuma Lightstrike Pro Evo y el sistema ENERGYRIM de carbono, optimizando estabilidad y propulsión. El atleta español Chema Martínez destaca que son las zapatillas más deseadas por cualquier corredor y expresa su intención de adquirirlas.

En el atletismo de élite hay momentos que cambian la historia. Y el pasado 26 de abril, en el Maratón de Londres, se produjo uno de ellos: el keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer hombre en bajar oficialmente de las dos horas en una maratón homologada, calzado con las nuevas Adidas Adizero Adios Pro Evo 3.

Apenas unos días después, la zapatilla más revolucionaria del momento ya tiene fecha de lanzamiento en España: estará disponible el 30 de abril a las 10:00 horas, exclusivamente a través de la app de Adidas, por 500 euros.

La irrupción de este modelo no solo ha sacudido el mercado del running, sino también a figuras históricas del atletismo español como Chema Martínez, quien no ha ocultado su fascinación tras tenerlas en sus manos: "Estas son las Adidas más deseadas de cualquier corredor. Yo me las voy a pedir".

El atleta y experto en atletismo madrileño resume en una frase la principal carta de presentación del modelo: 97,2 gramos.

Eso convierte a la Adizero Adios Pro Evo 3 en la zapatilla de competición más ligera jamás creada por Adidas y una de las más radicales de la historia del running. "La tienes en la mano y no pesa absolutamente nada", explica Chema.

Más allá del peso, Adidas ha apostado por una profunda evolución tecnológica. La nueva espuma Lightstrike Pro Evo, todavía más ligera, busca maximizar el retorno energético.

A ello se suma una de sus grandes innovaciones: el ENERGYRIM, un revolucionario sistema de carbono en forma de anillo que sustituye a la clásica placa convencional, liberando la parte central del pie para optimizar estabilidad, propulsión y eficiencia.

Adidas Adizero Pro Evo 3.

La suela también guarda parte de sus secretos. Más porosa, más refinada y con goma Continental estratégicamente situada en el metatarso, garantiza adherencia incluso sobre asfalto húmedo. Cada detalle responde a una única obsesión: correr más rápido reduciendo cada gramo y optimizando cada fase de la zancada.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la gran puesta en escena de este modelo llegó en Londres, donde Sabastian Sawe no solo ganó, sino que cambió para siempre la conversación sobre los límites humanos en maratón.

Adidas Adizero Pro Evo 3.

La Adizero Adios Pro Evo 3 debutó así ligada directamente a una hazaña histórica, reforzando la idea de que Adidas no ha creado simplemente una zapatilla, sino una herramienta capaz de redefinir el rendimiento.

Chema lo resume con una mezcla de admiración y deseo: "Hay pocos pares y cuesta 500 euros, pero merece la pena".