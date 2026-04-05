Parfois acaba de recibir el bolso que todas buscamos esta primavera: elegante, cómodo y versátil por 49,99 euros

Las claves nuevo Generado con IA Parfois lanza un bolso de hombro con acabado en piel trenzada por 49,99 euros, ideal para la primavera. El bolso, de formato mediano, mide 33x17x9 cm y es cómodo para el uso diario gracias a su capacidad y asa de 25 cm. Su diseño destaca por la piel trenzada, que aporta textura y estilo sin aumentar el peso del bolso. Incluye forro interior y cierre con solapa imantada, priorizando la rapidez de acceso y un toque elegante.

Los bolsos ya no es un simple accesorio: son una declaración silenciosa de estilo, personalidad y diferentes prioridades.

En ese terreno, donde convergen diseño, funcionalidad y precio, la firma Parfois ha lanzado una propuesta que busca captar al consumidor actual: un bolso de hombro con acabado en piel trenzada.

El modelo, disponible en color marrón, se comercializa por menos de 50 euros, una cifra que lo sitúa en el segmento medio del mercado.

Bolso de hombro con piel trenzada. Ref. 244507_BNL

Desde el punto de vista técnico, el bolso presenta unas dimensiones de aproximadamente 33 cm de largo, 17 cm de alto y 9 cm de ancho.

Estas medidas lo encuadran en el formato mediano, adecuado para un uso diario que requiera cierta capacidad sin sacrificar comodidad.

El asa, con una caída cercana a los 25 cm, está diseñada para llevarlo al hombro, lo que responde a una tendencia consolidada en el mercado: la preferencia por modelos prácticos que permitan libertad de movimiento en entornos urbanos.

No obstante, uno de los rasgos más distintivos del diseño es su acabado en piel trenzada. Esta técnica, tradicionalmente vinculada a la artesanía, se reinterpreta aquí en clave industrial para aportar textura y carácter visual sin incrementar el peso.

Bolso de hombro con piel trenzada. Ref. 244507_BNL

En cuanto a funcionalidad, el bolso incorpora forro interior y cierre mediante solapa imantada, una solución que prioriza la rapidez de acceso.

Este tipo de cierre, cada vez más habitual, responde a las necesidades de un usuario que valora la comodidad y elegancia, aunque implique un menor nivel de seguridad frente a sistemas como cremalleras completas.

El resultado es un bolso que sintetiza varias de las claves del mercado actual: diseño reconocible, materiales valorados por el consumidor y un precio que facilita el acceso sin comprometer la percepción de calidad.