Llega a Lidl el robot de cocina más barato de la temporada: tiene pantalla táctil y hasta 16 funciones diferentes

Las claves nuevo Generado con IA Lidl relanza el robot de cocina Monsieur Cuisine Smart por 399,99 euros, con pantalla táctil y más de 1.000 recetas. El aparato destaca por su conectividad Wi-Fi, recetario digital guiado y asistente Cooking Pilot para facilitar la elaboración de platos. Incluye accesorios como vaporera profunda, espátula, cuchilla de acero inoxidable y permite preparar recetas familiares gracias a su gran capacidad. Ofrece hasta 16 funciones, báscula integrada de 5 kilos y temporizador programable, convirtiéndose en uno de los electrodomésticos estrella de Lidl.

La cadena de supermercados Lidl ha vuelto a poner a la venta uno de sus productos tecnológicos más demandados: el Monsieur Cuisine Smart, su robot de cocina multifunción con conectividad inteligente y más de 1.000 platos.

El dispositivo está disponible por 399,99 euros, un precio que lo sitúa nuevamente como una de las opciones más competitivas dentro del segmento de robots de cocina con pantalla y recetario guiado.

El regreso de este modelo responde a la fuerte demanda registrada en campañas anteriores, donde las unidades se agotaron en pocos días.

Monsieur Cuisine smart.

El Monsieur Cuisine Smart se ha consolidado como uno de los electrodomésticos estrella de Lidl gracias a una propuesta que combina tecnología, versatilidad y precio ajustado.

En el apartado técnico, el robot incorpora una pantalla táctil a color de 8 pulgadas, desde la que se accede tanto a las funciones manuales como al recetario digital paso a paso.

Monsieur Cuisine smart.

Dispone, además, de conectividad Wi-Fi, lo que permite actualizar automáticamente el contenido y recibir nuevas recetas sin coste adicional.

Asimismo, el sistema incluye el asistente "Cooking Pilot", que guía al usuario durante todo el proceso de elaboración, ajustando tiempos y temperaturas.

A ello se suman actualizaciones periódicas, posibilidad de crear listas de la compra y planificación semanal desde la interfaz del propio robot.

Entre los accesorios incluidos se encuentran la vaporera profunda, el accesorio mezclador, la cuchilla de acero inoxidable y una espátula diseñada para trabajar con el sistema de bloqueo de seguridad.

En cuanto a prestaciones, el Monsieur Cuisine Smart integra múltiples funciones: picar, triturar, mezclar, amasar, batir, emulsionar, cocer al vapor, sofreír, hervir, cocinar a baja temperatura (sous-vide) y fermentar, entre otras. Su potencia total es de 1.050 vatios, combinando motor y sistema de calentamiento.

Además, el recipiente mezclador es de acero inoxidable con una capacidad útil de 3 litros, ampliable hasta 4,5 litros con el uso de la vaporera, lo que permite preparar recetas familiares en una sola tanda.

Pero eso no es todo, el aparato incorpora báscula integrada con capacidad de hasta 5 kilos, permitiendo pesar directamente los ingredientes en el vaso sin necesidad de utensilios adicionales.

El rango de temperatura oscila entre 37 °C y 130 °C, regulable en intervalos, y cuenta con temporizador programable de larga duración, especialmente útil para fermentaciones y cocciones lentas.