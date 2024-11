El furor en Zara Home con la rebaja del 20% de su nueva vajilla transparente de colores: ahora cuesta 3,19 euros

Si sientes que tu vajilla no está a la altura de tus comidas, es momento de renovarla. Una buena vajilla debe ser funcional, elegante y, por supuesto, asequible. No solo aporta estilo a tu mesa, sino que transforma cada comida en una experiencia más placentera. Después de todo, como bien dicen, primero se come con los ojos. Por eso, tener una vajilla visualmente atractiva es esencial, y Zara Home es el lugar perfecto para encontrar diseños que combinan belleza y practicidad.

A todo el mundo le gusta tener una vajilla con un diseño atractivo y moderno, sin embargo, es muy importante contar con una infantil en caso de tener niños pequeños en casa. Estás vajillas suelen estar diseñadas para que sean más funcionales y seguras para los niños, aunque a veces no resultan tan atractivas a la vista como otras. Pero gracias a Zara Home podrás tener un ajuar doméstico que cuente con todas estas características.

Se trata de la nueva vajilla infantil transparente de colores que se guarda cierto parecido a la famosa vajilla de Duralex. La colección está formada por cuatro tipos diferentes de vajilla y los precios van desde 3,19 a 7,99 euros por artículo: un plato llano por 4,79 €; un bol por 3,99 €; un vaso por 3,19 €; un set de cubertería que incluye tenedor, cuchara y cuchillo por 7,99 €. Además, está disponible en cuatro colores diferentes: naranja, azul, amarillo y verde.

Vajilla infantil transparente de colores. Zara Home

En cuanto a los cuidados, este ajuar doméstico es fácil de cuidar y todas las piezas son aptas tanto para el lavavajillas como para el microondas, por precaución la marca recomienda lavar platos de gran tamaño o piezas más delicadas con la mano.

Asimismo, se aconseja colocar una toalla de papel o servilleta entre cada pieza al almacenar para evitar los arañazos y marcas de desgaste. Este es el momento ideal para hacerte con esta vajilla retro, pero a la misma vez moderna. Puedes hacerlo a través de la página web de Zara Home o ir a tu tienda más cercana.