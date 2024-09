La nueva vajilla de Zara Home estilo nórdico y artesanal que vas a querer en tu mesa: cuesta 2,99 €

Si te avergüenzas de la vajilla que tienes en casa es hora de un cambio. Como todos sabemos una vajilla debe ser funcional, elegante y como no, económica. Estos artículos además de aportarle vida a la mesa hacen que disfrutemos más de la comida, y es que como se suele decir, se come primero por los ojos. Por esta razón, contar con una vajilla atractiva a la vista es imprescindible y no hay mejor lugar para comprarla que en Zara Home.

El inicio de una nueva temporada es siempre un buen pretexto para renovar nuestro hogar y no hay nada como empezar con un cambio de vajilla. En esta ocasión el gigante de decoración de Inditex ha debutado con una vajilla con relieve de gres. Tiene un estilo nórdico y artesanal que harán tus comidas más acogedoras.

La colección está formada por ocho tipos de vajilla y los precios pueden ir desde los 2,99 euros a los 15,99 euros por artículo: una fuente oval por 12,99 euros; un plato llano por 14,99 euros; una ensaladera por 15,99 euros; un bol mediano por 6,99; un bol pequeño por 3,99; un bol grande por 9,99; una cuchara por 2,99 euros; y una taza por 6,99 euros.

Vajilla relieve gres. Zara Home

Todos los modelos tienen relieve en sus diseños, esto les da la apariencia de estar hechos a mano. En cuanto a los cuidados del ajuar doméstico, todos son aptos tanto para lavavajillas como para microondas, pero por precaución la marca recomienda lavar los platos de gran tamaño o piezas más delicadas a mano.

Esta vajilla tirada de precio es ideal para el día a día que le dará un toque acogedor a la mesa. Con un color suave y un aspecto artesanal tiene mucho encanto y si estás pensando en renovar tus platos, tazas y cuencos este es el momento indicado. Para hacerlo tan sólo tienes que comprarlas en la página web de Zara Home o en tu tienda más cercana.