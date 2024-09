El nuevo zapatero de Carrefour con capacidad para seis pares de zapatos: cuesta 13,39 euros

Como todos sabemos para estar a gusto en un hogar el orden es imprescindible, y más si vive mucha gente en la misma casa. Por eso el supermercado de origen francés, líder en alimentos, mobiliario y artículos para decoración ha puesto a la venta un mueble que te ayudará a mantener tu hogar lo más recogido posible. Con el nuevo zapatero tendrás una práctica solución para guardar de forma limpia, ordenada y sin polvo todo tipo de calzado por tan sólo 13,39 euros.

El mueble cuenta con dos baldas de madera natural de pino que le aporta gran estabilidad. Es perfecto para tener organizados todos los zapatos del día a día sin que estén tirados por el suelo. Además, estéticamente es sencilla y simple.

Lo mejor de todo es que por poco más de diez euros podrás almacenar hasta un total de seis pares de zapatos. Aunque sólo esté disponible en madera combinarlo con el resto de muebles de tu hogar no será un problema, ya que con su estilo nórdico le aportará un toque más cálido a tu vivienda.

Zapatero de madera. Carrefour

Si cuentas con un espacio reducido este zapatero es tu mejor opción ya que no ocupa mucho y es fácil de mover a cualquier rincón de tu casa. Otro punto a favor de este mueble es que es fácil de montar, así que si eres de los perezosos que no compra muebles por no tener que montarlos, estás de enhorabuena.

Asimismo, cada balda puede soportar un máximo de 20 kilos, por tanto, si quieres amontonar unos cuantos zapatos no hay ningún problema. Y tiene unas medidas de 63 centímetros de ancho, 26 centímetros de largo y 29 centímetros de alto.

Para hacerte con este económico zapatero, tan sólo tienes que acceder a la página web de Carrefour o ir a tu supermercado más cercano.