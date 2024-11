Adiós al tupper: Lidl lanza el invento que conserva tus embutidos frescos y ahorra espacio en la nevera por 4,99 €

La organización es fundamental en todos los aspectos dentro del hogar, mucho más cuando hablamos de alimentos que deben estar siempre conservados en óptimas condiciones para que no supongan un peligro para la salud y que conserven todas sus propiedades.

Para evitar que se estropeen, lo mejor es usar unos recipientes apropiados y seguir las recomendaciones de conservación para cada alimento, y Lidl nos puede ayudar con su set para conservar frescos los embutidos más tiempo, y que, además, consigue optimizar el espacio disponible en la nevera.

Se trata de sus recipientes herméticos para embutidos y queso, un set de cuatro unidades que se vende por solo 4,99 euros y que cuenta con bases de diferentes colores para que de un solo vistazo sea posible diferenciar el contenido de su interior.

Recipientes para embutidos y queso. Lidl

De igual manera, cabe destacar que incluyen tapas de fácil apertura y cierre, y que también se pueden utilizar como platos de presentación para servir los alimentos directamente de la nevera. Así se podrá ahorrar tiempo y vajilla que limpiar al ofrecer cualquier tapa.

Fáciles de limpiar, están fabricados de forma que no contienen ningún tipo de sustancia nociva como los BPA, y al no ser de cristal, son más ligeros y resistentes, de manera que no se rompen con facilidad, aunque puedan llevar un golpe. Otra ventaja a destacar es que son apilables, por lo que podrás colocar uno encima de otro sin problemas, ocupando menos espacio en los armarios. Aptas para lavavajillas, tiene unas dimensiones de 25 x 17 x 3,2 cm (largo x ancho x alto).

Otros recipientes y elementos de organización

En Lidl podemos encontrar una amplia cantidad de productos destinados a la organización dentro de la cocina, siendo algunos de los más populares los siguientes:

Set de recipientes portalimentos Ernesto

Este set de portalimentos Ernesto es un conjunto de tuppers perfecto para poder organizar los alimentos de la cocina, así como para poder llevar la comida de un lugar a otro con gran comodidad, ya sea para una salida al aire libre o para llevar al trabajo. Son combinables y se pueden guardar unos dentro de otros para ahorrar espacio, teniendo un precio de tan solo 4,99 euros.

Ideales para congelar, conservar y calentar, las tapas y los recipientes del mismo tamaño se pueden combinar con otros de la misma serie, estando fabricados en polipropileno, un material resistente a temperaturas de entre -20 y 100 °C.

Fiambreras refrigerantes Ernesto

En Lidl también puedes encontrar este pack de dos fiambreras refrigerantes, que cuentan con una almohadilla refrigerante en cada base y tapas abatibles con cierre hermético. Fabricadas en polipropileno, sin BPA, tienen una capacidad útil de aproximadamente 0,8 litros y unas medidas de 13,7 x 6,8 x 19 cm cada una de ellas.

Es un recipiente ideal para poder guardar alimentos y mantenerlos en perfecto estado, además de ser cómodo de utilizar y apto para lavavajillas.

Set de botes de cocina

En la cadena de supermercados de origen alemán también está a la venta un set de botes de cocina aptos para lavavajillas (no para microondas) que son perfectos para mantener bien organizados una infinidad de alimentos, de forma que se conserven de la mejor manera posible.

Están pensados para conservar y racionar alimentos, siendo especialmente recomendable para guardar en ellos semillas, cereales, azúcar…, siendo muy fáciles de llenar gracias a su tapa desmontable. Además, se pueden guardar unos dentro de otros para ahorrar espacio si así se desea cuando no están siendo utilizadas. El set incluye recipientes de diferentes medidas: 1400 ml; 1000 ml; 600 ml; 400 ml; 270 ml, y se vende por 3,99 euros.

Recipientes para alimentos frescos Livarno Home

Otra posibilidad para la conservación y almacenaje de alimentos son los recipientes para alimentos frescos de Livarno Home, aptos para lavavajillas y para microondas y que sirven para conservar, congelar, calentar y preparar alimentos.

Tienen unas tapas con junta de silicona y cierre a presión, además de que se pueden guardar uno dentro de otro para poder ahorrar espacio cuando no contienen alimentos en su interior.

A la venta por 5,99 euros, son cuencos de vidrio que tienen tapas con junta de silicona y cierres a presión, y que son resistentes a la temperatura de entre -20 °C y 330 °C, mientras que las tapas resisten entre -20 °C y 100 °C. Su capacidad útil es de 0,35 litros (S), 0,6 litros (M) y 0,9 litros (L).

Set de fiambreras con escurridor Gourmetxaxx

Uno de los productos estrella de organización para el hogar de Lidl es el set de fiambreras con escurridor Gourmetaxxx, que incluye tres tuppers con tres tamaños diferentes para adaptarse a las necesidades de cada ocasión, y que actualmente se encuentra rebajado en un 40% para costar 14,99 euros.

Son unos prácticos recipientes de conservación con escurridor para verduras, frutas…, pudiendo así lavar los alimentos, escurrirlos y conservarlos en seco. El cierre de clic cuádruple y el anillo de sellado de silicona evitan las fugas. También incluye asas de transporte para que este sea más seguro y sencillo.

Está diseñado de forma que la comida se almacena en la canasta y no en el agua, haciendo que se mantenga más fresca durante más tiempo. Los recipientes tienen unas medidas y capacidades de: 700 ml (14,5 x 11 x 7,5 cm.), 1.300 ml (18 x 13,5 x 9 cm.) y 2.130 ml (21,5 x 16 x 10 cm.)