Probamos el nuevo turrón de Aldi: la novedad que promete ser el dulce estrella de estas Navidades por 2,19 euros

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el antojo de dulces vuelve a nuestras carnes. Las estanterías de los supermercados se llenan de turrones, polvorones y bombones; y Aldi no iba a ser menos. La cadena alemana ha lanzado este turrón blando que promete ser toda una experiencia gastronómica. Este producto innovador se suma al folleto de la cadena alemana junto al protector térmico para el coche.

Unas Navidades no son bien disfrutadas sin un buen turrón. Y en este contexto, podemos encontrar dos tipos de personas: están aquellos impacientes que se adelantan unas cuantas semanas, y ya por noviembre ya están disfrutando de este manjar.

Por el contrario, están los más relajados que se esperan hasta el mismo día de Nochevieja para añadir este dulce en la lista de la compra. Así pues, todos aquellos que estén pensando en deleitar a su paladar, Aldi ha lanzado un nuevo turrón que está desatando la locura entre los amantes del dulce.

Turrón blando. Aldi.

El turrón de Aldi es incuestionablemente uno de los mejores dulces navideños del mercado. Con un precio de 8,76 euros por kilo, y la tableta de 250 gramos por 2,19 euros, contiene un 67 % de almendras y además, está elaborado con huevos de gallinas criadas en suelo.

No obstante, este no es el único dulce que ha desatado la locura de los amantes de la Navidad. La cadena alemana también ofrece un panettone, elaborado con un delicado sabor de mantequilla, relleno de chocolate y chispas de chocolate por menos de 5 euros que no podemos dejar pasar en estas fechas.

Cómo escoger el mejor turrón

En este sentido, elegir el mejor turrón de Navidad puede ser una experiencia sencilla si tienes en cuenta ciertos aspectos clave. Lo primero es conocer los diferentes tipos de turrón disponibles.

El turrón duro, como el de Alicante, se caracteriza por su textura crujiente y está hecho principalmente con almendra y huevo. Por otro lado, el turrón blando, como el de Jijona, tiene una textura más suave y pastosa, ya que la almendra se utiliza molida.

Además, existen opciones más modernas y creativas, como el turrón de chocolate, el de yema tostada o versiones gourmet con frutas, licores o frutos secos especiales.

Es fundamental prestar atención a los ingredientes. Un buen turrón debe tener un alto contenido de almendra, preferiblemente un 70% o más, y utilizar miel pura en lugar de edulcorantes artificiales como jarabes de glucosa o fructosa.

Otro punto importante es buscar productos con denominación de origen, ya que esto garantiza autenticidad y estándares de calidad. Los turrones de Jijona y Alicante, por ejemplo, con el sello de "Indicación Geográfica Protegida" (IGP), son una apuesta segura. Este distintivo asegura que han sido elaborados siguiendo métodos tradicionales y con ingredientes de alta calidad.