Las nuevas sandalias de Lidl "con mayor comodidad" y plantilla suave: cuestan 12,99 euros

El calor ha llegado para quedarse y, como no puede ser de otra manera, nuestro armario se renueva con prendas y accesorios aptos para las altas temperaturas. En cuestión de calzado, quedan atrás aquellas botas cerradas y comenzamos a llevar modelos más ligeros y cómodos, como sandalias. Las principales firmas de moda ya han sacado sus lanzamientos de temporada y, por supuesto, desde Lidl también han querido sumarse al verano con estas sandalias con velcro que están disponibles por 12,99 euros.

Este calzado de la marca Esmara destaca por su ligereza y durabilidad. Está fabricado con materiales de alta calidad, como el sistema integrado de plantillas Footflexx, que garantiza una amortiguación óptima. Además, cuenta con una suela duradera de TPR con protector absorbe impactos que proporciona una gran comodidad durante largas caminatas.

El cierre de velcro es otra característica destacada, permitiendo un ajuste fácil y rápido, adaptándose perfectamente a la forma de tu pie. Este tipo de cierre también proporciona un extra de seguridad, evitando que las sandalias se aflojen durante tus actividades.

Sandalia con velcro. Lidl.

Con un diseño en color rojo, estas sandalias no sólo son estéticamente agradables, sino que también ofrecen una versatilidad que las hace adecuadas para diversas actividades.

Pero eso no es todo, y es que la cadena alemana ofrece este calzado en un amplio abanico de tallas: desde la 36 hasta la 40 por solo 12,99 euros. No obstante, si estás pensando en hacerte con un par no te relajes ya que desde la página web nos informan que quedan pocas unidades. De hecho, más de una talla ya se ha agotado de manera online.

Lo cierto es que se trata de un calzado perfecto para todas aquellas personas que aman esta época pero no quieren renunciar al estilo y a la elegancia. Es ese básico de fondo de armario que terminará convirtiéndose en las sandalias favoritas para tus conjuntos diarios.