El nuevo bikini de Zara rebajado un 69 % que te hace tipazo este verano: cuesta 5,99 euros

Esta temporada Zara se ha desmarcado de la competencia con bikinis y bañadores de estilo moderno que destacan por su comodidad y buenos precios. Los trajes de baño son una pieza de moda que, aunque tengamos de otros años, siempre nos gusta estrenar el nuevo de cada verano. Por ello, la cadena perteneciente a Inditex ha rebajado algunos de sus bañadores, que incluyen las últimas tendencias. Una de las propuestas que más ha arrasado es el bikini de rayas que la cadena lo vende por 5,99 euros.

Con un enfoque fresco y moderno, Zara ha rebajado una gama de prendas de baño que reflejan la moda playera. Desde estampados de rayas hasta cortes asimétricos, todos ellos combinan a la perfección la elegancia con la comodidad.

En esta ocasión la cadena de moda liderada por Amancio Ortega ha debutado con el top de bikini más viral de este verano. Se trata de una pieza de baño triangular y con copas extraíbles. Su diseño único, con estampado de rayas y cierre con lazadas, le confiere un estilo sofisticado y moderno que te hará destacar allá donde vayas. Además, cuenta con un forro interior que garantiza comodidad y seguridad mientras disfrutas del sol y el agua.

Top bikini rayas. Zara.

Pero eso no es lo mejor de todo, y es que el precio original del bañador era de 19,95 euros, pero actualmente está rebajado a solo 5,99 euros, lo que lo convierte en una opción extremadamente accesible para todos los bolsillos.

Asimismo, está disponible en las tallas XS, S, M, L y XL. Sin embargo, si estás pensando en hacerte con una de ellas debes saber que alguna talla ya se ha agotado de manera online. Además, si lo que quieres es coronarte del todo, Zara también ofrece la braguita de baño con el mismo diseño por 5,99 euros.

Tal y como corroboran desde la página web de la marca, este bikini necesita de muy poco cuidado para alcanzar su punto de mantenimiento. Con lavarlo a máquina a una temperatura de 30 grados como máximo, ya será suficiente. Asimismo, Zara nos recomienda no usar blanqueadores y no usarlo en la secadora o plancharlo para no dañar el tejido.