El bañador de Zara con efecto vientre plano que es tendencia este verano: cuesta menos de 20 euros

Ya he llegado el verano oficialmente y los bañadores son una de las prendas más buscadas para cuando queremos disfrutar de los rayos de sol en la playa o la piscina. Después de todo el año trabajando nos merecemos bañarnos en un mar de aguas cristalinas, con una prenda que nos haga sentir cómodas con ese efecto vientre plano que se adapta a todos los tipos de cuerpo. Y en Zara hay una gran cantidad de propuestas. Una de estas es el bañador de cuello halter con lazada que la cadena lo vende por 19,99 euros.

Si algo está claro es que este año se llevan las rayas. La tendencia que hemos visto en tops, pantalones, vestidos, incluso trajes, llegan a los bañadores. Este de Zara, que combina los colores azul marino, rojo, beige y blanco, está disponible en las tallas XS, S, M, L y XL. Sin embargo, si estás pensando en hacerte con una de ellas debes saber que alguna talla ya se ha agotado de manera online.

El bañador tiene cuello halter y copas extraíbles. Gracias al estampado de rayas verticales en el vientre, consigue crear un efecto óptico de favorecer el abdomen, y en el caso del pecho, al ser horizontales, de darle volumen.

Bañador rayas. Zara.

Se trata de un bañador fabricado con materiales de alta calidad, que aseguran durabilidad y comodidad. La composición del tejido es 78 % poliéster y 22 % elastano (LYCRA), lo que proporciona un ajuste óptimo y una gran elasticidad. Asimismo, el forro interior está fabricado por 86 % poliéster y 14 % elastano, mientras que las copas son 76 % poliéster.

Pero eso no es lo mejor de todo, y es que el precio original del bañador era de 29,95 euros, pero actualmente está rebajado a solo 19,99 euros, lo que lo convierte en una opción extremadamente accesible para todos los bolsillos.

Además, necesita de muy poco cuidado para alcanzar su punto de mantenimiento. Con lavarlo a máquina a una temperatura de 30 grados como máximo, ya será suficiente. Asimismo, Zara nos recomienda no usar blanqueadores y no usarlo en la secadora o plancharlo para no dañar el tejido.