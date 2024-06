El nuevo bañador de Lidl que te hace un tipazo: de secado rápido, cuesta 3,99 euros

Es el momento de hacer renovación de armario y comprarse ropa de verano. Para ir a la piscina o a la playa es importante seleccionar ropa de baño que sea ligera transpirable y flexible. Todos los supermercados han sacado su propia colección de bikinis para estos meses como Decathlon o Alcampo y ahora, Lidl, ha puesto a la venta un bañador para hombre de marca Livergy que, además de ser muy barato, cuenta con muy buena calidad.

Confeccionado en poliéster reciclado (100%), un material que garantiza un uso duradero en el tiempo, este bañador para hombre tiene propiedades de secado rápido. Esta característica es muy importante a la hora de elegir un modelo u otro, ya que va a evitar que la humedad permanezca de forma prolongada en la prenda, manteniendo al usuario seco y cómodo.

Este bañador es uno de los productos estrella de la compañía. No es para menos porque ofrece muy buenas garantías. Tiene un precio irrisorio: solo cuesta 3,99 euros y se puede comprar online o en tu tienda más cercana. Es ideal para lucir un look perfecto en la playa debido a su diseño simple pero elegante.

Bañador hombre. Lidl.

Lo mejor de todo es que hay desde la talla S hasta la XL en tres colores diferentes (negro, verde y con estampado) y se adapta a todo tipo de cuerpos y siluetas.

En cuanto al diseño, este bañador está equipado con una cintura elástica con cordón con el objetivo de brindar a cualquier persona un ajuste flexible, pero seguro. La prenda también incorpora dos bolsillos laterales con costuras para guardar objetos de uso diario como el móvil, las llaves, la cartera o las gafas de sol.

Asimismo, desde el propio supermercado recomiendan no meterlo en la secadora y lavarlo a una temperatura máxima de 40 grados. También, es aconsejable no usar lejía, no planchar y no secar en secadora porque puede dañar el tejido. En cualquier caso, es mejor lavarlo con un detergente de color y enjuagar con agua tibia después de cada baño.