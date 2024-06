El dicho asturiano imposible de pronunciar si no vives en Asturias: el resto de españoles no lo entienden

Si por algo destaca España es por su pluralidad lingüística y cultural. En este sentido, muchas regiones poseen sus propias lenguas o dialectos, y por lo tanto, utilizan términos, frases, dichos o refranes que el resto de los españoles no tienen por qué conocer.

¿Alguna vez has ido a Asturias y te has encontrado con que no entiendes determinadas palabras? No sólo son los términos los que debes comprender, sino también el propio refranero.

A continuación te contamos algunos de los refranes o dichos que se dicen en Asturias que pueden resultar imposibles de entender para el resto o que tienen su equivalencia en el castellano.

El refrán asturiano imposible de pronunciar

A continuación te damos algunos ejemplos de aquellos refranes del asturiano que pueden resultar difíciles de pronunciar (o de saber su significado) para el resto de los españoles.

Concretamente, acudimos al Centro Virtual Cervantes para seleccionar algunos de aquellos refranes o dichos del asturiano que se encuentran compilados en esta plataforma.

Los mencionados a continuación se vinculan a una temática en concreto: el mes de junio y sus diferentes factores (la meteorología, las cosechas, el verano...)

Cielu de xunu, llimpiu como nengunu (Cielo de junio, limpio como ninguno).

¿Qué es el asturiano o bable?

El asturiano, también denominado bable, es el glotónimo que la lengua asturleonesa recibe en el Principado de Asturias, lengua que tiene continuidad con las hablas tradicionales de la región de León en León y Zamora (donde se denomina leonés), y Miranda de Duero en Portugal (llamado mirandés). Se considera un dialecto histórico del latín.

Cabe destacar que los dialectos del asturiano son muy diversos. Estos se clasifican usualmente en tres grandes áreas geográficas: occidental, central y oriental. Además, las tres áreas tienen continuidad con los dialectos leoneses por el sur. En el caso asturiano, por razones históricas y demográficas, el estándar lingüístico está basado en el asturleonés central.

La lengua asturiana es una de las lenguas minoritarias que se hablan en España. De hecho, según los datos definitivos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV) correspondiente a 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo un 2,8 % de los residentes en el Principado habla asturiano, una cifra que sería aún menor que los que dominan el francés o el inglés.