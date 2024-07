Esta es la peor crema solar del mercado, según la OCU: es para niños y no alcanza la protección que indica

Uno de cada tres españoles ya ha comenzado sus vacaciones de verano. Según el último informe publicado por ObservaTur, el 29% de los ciudadanos de nuestro país se han decantado por el mes de julio para disfrutar de sus merecidas semanas de descanso. Un año más, gran parte de la sociedad española ha optado por destinos de costa. Y es que disfrutar de las altas temperaturas desde la playa es uno de los mayores placeres para muchos.

Con la llegada del verano, cada año, los expertos recuerdan la importancia de utilizar crema solar a diario. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Los números 15, 20, 30, 50 indican el SPF (Factor de Protección Solar). En el caso, por ejemplo, de una piel clara con una resistencia natural al sol de 10 minutos, si se aplica una crema con SPF 30, significa que la piel va a estar protegida del sol 300 minutos.

No obstante, hay algunas cremas solares que no proporcionan la protección que se indica en su etiquetado. Así lo ha confirmado la propia OCU, que ha analizado recientemente un total de 21 cremas solares que se venden en España y ha determinado cuáles son las mejores y las peores del mercado. Según los resultados, la peor crema es la Ecran Denenes infantil para pieles sensibles y atópicas SPF 50+, ya que "no cumple ni el SPF ni el UVA indicados".

Ecran Denenes para pieles sensibles y atópicas SPF 50+, spray pistola de 270 ml. Ecran

La OCU ha seleccionado un total de 21 productos solares corporales con protección alta o muy alta, en loción o spray, para analizar cuáles son las mejores y las peores del mercado. La selección se ha hecho entre las marcas más importantes de supermercados y droguerías, además de otros establecimientos como farmacias y parafarmacias.

Tal y como han apuntado desde la OCU, todas las cremas se han sometido a pruebas exhaustivas en un laboratorio certificado e independiente y se ha comprobado si el SPF y UVA son realmente el que indican. Para ello, se han analizado los productos según el método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida) dividido en dos fases: un método in vivo y un método in vitro.

Como consecuencia del estudio, se ha detectado que tres productos de los 21 que se han analizado no han superado el nuevo método HDRS, ya que nodan la protección que indican en su etiquetado. Una de ellas es la Ecran Denenes infantil para pieles sensibles y atópicas SPF 50+, spray pistola de 270 ml, que ha sido elegida por la OCU como la peor del mercado. Tal y como ha arrojado el estudio, no cumple ni el SPF ni el UVA indicados.

Sin embargo, esta no es la única crema que ha sido elegida por la OCU como una de las peores. Entre las lociones que la organización ha catalogado como de "mala calidad", se encuentra Nivea Sun Kids Ultra protege & cuida SPF 50+, que no cumple con el SPF indicado y la Cien Sun infantil SPF 50, tubo de 100 ml, que tampoco cumple con el SPF indicado.

Imagen de archivo de una mujer aplicándose crema solar en el cuerpo. Shutterstock

A pesar de que estas cremas no cumplen con el SPF y el UVA indicado, lo cierto es que la OCU ha destacado que "no son productos inseguros", aunque corresponderían a un etiquetado SPF 30, que no es el que indica.

"Desde OCU hemos informado a los fabricantes de los resultados de sus productos y lo hemos denunciado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), solicitando que realice las comprobaciones necesarias y las haga públicas para que los consumidores puedan realizar una compra informada", han apuntado desde el organismo.

Hay que tener en cuenta que la OCU no solo ha determinado cuáles son las peores, sino también cuáles son las mejores del mercado. Según el organismo, la mejor crema solar es la Nuxe Sun Crème Fondante Visage SPF 50, que se vende por 19,44 euros, seguida de La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400 SPF 50, que se vende por 19,98 euros.

A través de los resultados de su estudio, la OCU ha recordado que el grado de protección solar es lo más importante a la hora de elegir una buena crema. Sin embargo, no es el único aspecto que hay que analizar. Tal y como han apuntado desde la organización, hay que tener en cuenta también sus propiedades como cosmético, si son agradables de usar, la composición o si contienen algún ingrediente problemático.

La OCU también ha determinado cuáles son las cremas preferidas de los consumidores teniendo en cuenta la valoración de 30 voluntarios que han probado los productos. Las mejor valoradas han sido Biotherm Waterlover hydrating sun milk SPF 50+ y Nivea Sun kids Protege & Cuida.