El chollo de Lidl para este verano: vende una piscina de montaje rápido por sólo 29,99 euros

No hay lugar a dudas que ir a la piscina es un plan imprescindible para sobrevivir a estas altas temperaturas. Sin embargo, no todos disponemos del tiempo y/o medios necesarios para ir a la municipal ni mucho menos, espacio suficiente para montar una particular en casa. Sin embargo, desde Lidl tienen claro que lo único que necesitamos para darnos un buen chapuzón es una terraza para colocar una piscina hinchable. La cadena alemana ha lanzado una redonda por solo 29,99 euros.

Las ventajas de tener una piscina hinchable en tu casa son muchas. Y es que se puede montar fácilmente cuando se necesite y también, se puede quitar cuando nos haga falta. Gracias a su comodidad se puede transportar en todo tipo de viajes porque cabe perfectamente en la maleta o en el maletero del coche.

Se trata de una piscina que dispone de reposacabezas para poder relajarse en el agua y ver las horas pasar con total comodidad. Asimismo, incluye una base muy resistente gracias a un sistema con dos cámaras de aire y una válvula de bloqueo para inflar y desinflar con mayor facilidad.

Piscina hinchable redonda. Lidl.

Lo más sorprendente es su precio, y es que por alrededor de 30 euros puede ser tuya. No hay lugar a dudas que este producto de la cadena alemana va a sorprender tanto a niños como a mayores.

Por si fuera poco, la instalación de esta piscina hinchable es realmente sencilla. Solo se necesita una zona con suelo plano y despejado. Una vez inflada, se llena con agua, y ya estaría lista para usar. En cuestión de minutos, podrás disfrutar de un refrescante chapuzón en tu propio hogar.

Además, por si no fuera suficiente este modelo también incluye una depuradora con cartucho y unos parches autoadhesivos para reparar posibles pinchazos.