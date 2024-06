La tristeza en Mercadona por la retirada de uno de los ambientadores más míticos: costaba 1,15 €

Mercadona es el supermercado favorito de los españoles. Lo confirman los datos, siendo la cadena con mayor cuota de mercado en España, que escaló al 26,2 % a cierre de 2023. Sin embargo, esto no quita que de vez en cuando no dé un disgusto al consumidor. Y es precisamente lo que ha ocurrido este mes de junio. No se trata de una subida de precios (aunque se haya registrado en algún producto como en el aceite de oliva), sino en la retirada del ambientador infantil, que tenía un precio de 1,15 euros.

Sabiendo el éxito que tienen la mayoría de productos que encontramos en Mercadona, cuando uno de ellos se retira, las redes sociales suelen comentarlo mucho. De este modo, descubrimos esa retirada y en este caso concreto, y hemos sabido que en las tiendas de Mercadona ya no podremos encontrar este ambientador tan popular.

Este producto destacaba no sólo por su precio, sino también por su buen aroma, que era capaz de neutralizar los malos olores. Ya sea a raíz de haber cocinado cualquier plato intenso o también para el baño. Este artículo se vendía en botes con espray de 300 ml, lo que te daba para numerosos usos. Su reducido precio, junto a su particular olor había provocado que fuera el ambientador estrella para muchos clientes.

¡Hola, Cris! 👋 Ya no tenemos este producto, en su lugar podemos ofrecerte el ambientador spray de colonia ¿Lo has probado? — Mercadona (@Mercadona) May 26, 2024

Han sido varios los clientes de Mercadona que han preguntado estos días a la empresa por la disponibilidad del producto, muy difícil de encontrar en sus lineales. "¿Ya no vendéis este ambientador infantil?", comentaba una clienta.

La cadena, siempre muy fiel a los consumidores, no ha dudado en contestar para tratar de terminar con esta incertidumbre: "Hola. Ya no disponemos de este producto", han apuntado desde el supermercado. No obstante, han informado sobre ambientadores muy parecidos a este como es el caso del de colonia, que también cuesta 1,15 euros.

Por el momento, la superficie no ha explicado el motivo por el que ha retirado este ambientador tan popular. No sabemos entonces si tal vez, la retirada se debe a cambios en las preferencias de consumo o en la demanda. A menudo, las líneas de productos se revisan en función de su desempeño en ventas. Dado que si bien este artículo era popular, es posible que no alcanzara un volumen de ventas general que justificara su permanencia en los estantes.

En las últimas semanas, no ha sido lo único que Mercadona ha retirado de sus tiendas. La cadena de supermercados que lidera el empresario Juan Roig también ha quitado de sus establecimientos otros artículos como, por ejemplo, las barritas de galleta caramelizada que tenían un precio de 1,50 euros.