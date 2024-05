Confirman la retirada de uno de los dulces más vendidos de Mercadona: costaba 1,50 euros

Mercadona cuenta con un nutrido surtido de productos en su catálogo. Más de la mitad de todo lo que vende procede de marcas propias, con una calidad que las convierten en la opción preferida de millones de clientes cada día en nuestro país. Sin embargo, la parte negativa, como ocurre con cualquier supermercado, es cuando deciden retirar de sus pasillos algunos de los artículos o alimentos estrella. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con las barritas de galleta caramelizada que costaban 1,50 euros.

El producto llegó a las tiendas hace unos años con el objetivo de convertirse en uno de los grandes favoritos de los clientes; y así fue. Se trata de uno de los snacks dulces que mayor éxito de venta registraba. Una opción que elegían muchas personas cuando querían tomar un pequeño tentempié de media mañana o de media tarde, por ejemplo.

Las barritas de Mercadona eran una excelente opción para aquellos que buscaban un dulce para desayunar, merendar o simplemente para disfrutar en familia o con amigos. Tal y como la describen algunos usuarios, era algo así como un "Kinder Bueno con sabor a Lotus".

Hola, Nuria 👋 . Gracias por escribirnos. Ya no disponemos de estas barritas. No obstante, tenemos en cuenta tu interés y lo compartimos con los responsables. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) May 9, 2024

Han sido varios los clientes de Mercadona que han preguntado estos días a la empresa por la disponibilidad del producto, muy difícil de encontrar en sus lineales. "¿Ya no vendéis esto?", comentaba una clienta. La cadena, siempre muy fiel a los consumidores, no ha dudado en contestar para tratar de terminar con esta incertidumbre: "Hola, gracias por escribirnos. Ya no disponemos de estas barritas. No obstante, tenemos en cuenta tu interés y lo compartimos con los responsables. Un saludo."

Debido a esta decisión, muchos de los usuarios de la cadena han decidido iniciar una pequeña campaña a través de sociales pidiendo la recuperación de este producto. Sin embargo, Mercadona se mantiene al margen por el momento, ya que la decisión tomada ha sido en firme. No obstante, es verdad que en algunas ocasiones la cadena valenciana decide recuperar algunos productos después de descatalogarlos.

Por el momento, la superficie no ha explicado el motivo por el que ha retirado este dulce tan popular. Desde Mercadona únicamente se han limitado a anunciar que ya no estará disponible en sus tiendas. Una noticia que sus seguidores han lamentado.

En las últimas semanas, no ha sido lo único que el supermercado ha retirado de sus tiendas. La cadena que lidera el empresario Juan Roig también ha quitado de sus establecimientos otros artículos como, por ejemplo, las galletas de leche y huevo que tenían un precio de 1,35 euros.