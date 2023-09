Este es el motivo por el que la fruta y la verdura están siempre al principio de los 'súper' y el pan al final

Las redes sociales se han convertido ya en un elemento básico de nuestro día a día. Los ciudadanos las utilizan cada vez con más frecuencia y para usos muy variados. TikTok se ha convertido en los últimos meses en una de las plataformas favoritas para la mayoría de usuarios. Y es que la facilidad que la herramienta ofrece para viralizar contenidos de forma rápida ha provocado que muchos hayan dejado a un lado otras como Instagram o Twitter. Además, entre los motivos por los que los usuarios prefieren esta plataforma está también la variedad de contenidos que ofrece.

Cada vez son más las cuentas de TikTok que se dedican exclusivamente a difundir trucos para conseguir sacar el máximo rendimiento a las tareas de nuestro día a día. Sin embargo, otras muchas aprovechan su popularidad y número de seguidores para revelar aspectos de nuestro día a día. Ha sido el caso de la cuenta 'Niwsion', una agencia de neuromarketing que ha analizado a través de un vídeo las estrategias que utilizan los supermercados de todo el mundo para conseguir vender más.

Para ello, y como si de un cliente habitual se tratara, los administradores de la cuenta han cogido un carro y se han paseado por un supermercado para explicar cuáles son los trucos que utilizan las grandes cadenas para conseguir obtener más rentabilidad. El vídeo arranca con un dato que, quizás, muchos usuarios se habían percatado pero que nunca se habían planteado el motivo. Y es que en los supermercados las frutas y las verduras siempre se encuentran muy cerca de la entrada. "La fruta y verdura está siempre al principio porque llevamos el carrito vacío y tendemos a comprar más", ha expresado.

El vídeo continúa explicando otra de las estrategias de marketing que siguen los supermercados. "Las novedades se suelen hacer virales en redes sociales y hacen que los clientes vayan a buscarlas a las tiendas", añaden mostrando cómo estos productos se encuentran en lugares que están menos a la vista que otros.

En este sentido, la cuenta explica también lo que ocurre con las marcas blancas. Y es que, tal y como aseguran desde esta agencia especializada en neuromarketing, las marcas propias de los supermercados siempre prevalecen sobre las marcas tradicionales, dándoles así una mayor prioridad.

Pero estas no son las únicas estrategias que utilizan los supermercados para hacer que los clientes compren más cuando acuden a la compra. Según se explica en el vídeo, las grandes cadenas también juegan con los olores para atraer a las compras. Concretamente, los supermercados juegan con la exposición de jamón y el pan, dos productos que desprenden un gran olor y que hace que a los clientes les entre hambre y compren más.

El vídeo acaba con la explicación de una de las cosas más típicas de los supermercados españoles y sobre las que todo el mundo alguna vez se ha preguntado. Es lo que ocurre con los conocidos como "productos gancho". Una vez que los clientes terminan de hacer la compra, se dirigen a la caja para abonar el importe de esta.

Sin embargo, antes de pasar los productos por la cinta, los clientes siempre se encuentran con una serie de productos a su alcance, como son por ejemplo los chocolates, las chuches o los snacks. Todos ellos se tratan de productos que es muy fácil que el cliente desee y que, por lo tanto, acabe incluyendo a la cesta a última hora.

El vídeo, que ya acumula más de 330.000 visualizaciones, supera los 10.000 'me gusta'. A través de los comentarios, los usuarios de TikTok han apoyado las palabras de los creadores del vídeo. "El pan siempre al fondo para que tengas que pasearte por toda la tienda y cojas más cosas si solo vas a por pan", dice uno. Otros han preferido comentar para dar consejos al resto de usuarios y no caer en las estrategias de los supermercados: "Por eso siempre llevo una lista de lo que quiero comprar y no me salgo ni un milímetro de ahí", ha comentado otro usuario.

