Una española narra lo que le pasó en un aeropuerto por un tampón: "A punto de ponérmelo en la boca"

Las sorpresas en los aeropuertos suelen nutrir anécdotas de cualquier viaje. Existe ese temblor en el estómago al acercarse a un control que no tiene tanto que ver con los nervios por embarcar o razones legales sino por qué puede ocurrir sin esperarlo. El protocolo para atravesar las bandas magnéticas y el peligro de llevar algo que no se acepte y dejarlo en tierra generar inquietud.

Más, si esto ocurre en un aeropuerto menos conocido o con otro idioma. Los problemas de comunicación o las distintas formas de ver la realidad agudizan los imprevistos. Incluso con asuntos cotidianos es fácil tener un malentendido. A veces es algo curioso o divertido de contar. En otras ocasiones es un altercado más grave, que prefieres no rememorar.

También puede complicarse la cosa por otros factores. En este caso, tener la menstruación supuso el detonante de un suceso que se ha convertido en viral en redes. La 'tiktoker' Natalia Palacios vivió una situación embarazosa en el aeropuerto de Calcuta, en la India. Su obstáculo para pasar sin incidentes este punto delicado, los tampones.

Según ha relatado la creadora de contenido andaluza, experimentó un incómodo momento con un policía. Palacios, que llevaba varios días de viaje por el continente asiático, llegó hasta la India, donde se vio sorprendida por uno de los momentos más extraños de su vida.

"Estaba en el aeropuerto de Calcuta y llevaba un montón de tampones. El policía que me había escaneado la maleta estaba muy nervioso preguntándome que por qué llevaba tantos", comenzó explicando Palacios a través de su cuenta en TikTok.

Palacios trató de explicarle que se trataba de un producto de higiene femenina "para la menstruación" en una compleja conversación en inglés. Algo que no terminó de convencer al encargado. Tras algunas cuestiones y no fiarse, le hizo una petición extraña: "Le da igual y me dice 'Ah sí, ¿esto es normal? Abre uno", ha continuado diciendo mientras muestra ante la cámara cómo eran los tampones que transportaba en su maleta.

Ante la insistencia, la tiktoker abrió el plástico del tampón para enseñar su interior. Con este utensilio en la mano y mostrando su uso, el agente espetó "sin parar de gritar", según ha narrado la 'influencer': "Si es normal, métetelo en la boca".

"Estaba preparada para metérmelo en la boca", ríe la joven, que buscó la compresión de una mujer en otra cabina, compañera del policía en el control de equipajes. "No hacía más que mirarla para que viniera, pero la policía no dijo nada", comentaba. Al final, alguien salió en su defensa. Fue un piloto, que pudo aclarar la situación y mediar para terminar con la discusión.

Todo, con un desenlace positivo. "El policía se quedó así", describe, imitando el 'shock' de la situación, "y dijo 'pasa'". Gracias a esta anécdota, muchas mujeres se han animado a denunciar la misma situación que vivieron en otros aeropuertos como el de Miami, el de Abu Dhabi o en Turquía. Y han indicado que una de las causas para estos desagradables episodios es o bien que los tampones no se suelen usar en otros países o que existe un silencio sobre todo lo relacionado con la menstruación. "En India la regla es un tema muy tabú y los hombres no tienen ni idea", apunta una usuaria.

