Una española se hace viral tras regalar a su conductor de Uber una entrada para el concierto de Karol G

Karol G se ha convertido en una de las cantantes más exitosas del momento y su último disco Mañana será bonito (bichota season) suena en todos los rincones del planeta. En su tour por América, la colombiana ha arrancado este fin de semana en Miami y contó con dos invitados de lujo: los españoles Quevedo y Bad Gyal. Precisamente, a este show fue invitada la tiktoker Aquí Sandra y protagonizó un gesto generoso que se ha hecho muy viral.

Sandra, con más de 2,8 millones de seguidores en la red social, es una tiktoker española y afincada en Miami que ya ha visitado La Jungla otras veces con sus vídeos en los que explica cuánto dinero se gasta en sus viajes o rutinas diarias. En esta ocasión, el contenido que la trae de vuelta es bien distinto porque se trata de un regalo que le ha hecho al conductor del Uber que la recogió para llevarla al concierto de Karol G.

"Justo me han invitado a la zona VIP y he estado llamando a todo el mundo que conozco a ver si alguien quería las entradas", empieza explicando en el vídeo, asegurando que ninguno de sus amigos se las quiso quedar, así que no supo qué hacer y "a mi Uber le ha parecido una buena idea, así que acabo de mandárselas y ahí va", confiesa. Afirma además "es superfan" de la cantante, que quería ir al concierto "y encima me acaba de decir que es la primera vez que va a uno en Estados Unidos".

El conductor acabó entrando al concierto y publicando una fotografía en la que se ve todo el escenario, agradeciendo poder haber ido gratis a ver al Karol G por la generosidad de la tiktoker que, bromeando, le preguntaba si es que prefería acudir a pesar de las propinas que dejará de ganar ese día. El vídeo va camino de los dos millones de reproducciones y en él se pueden leer comentarios como "se debe sentir genial alegrarle a alguien el día así", "de la vida solo espero que me ponga en el camino a personas con tu corazón", "ojalá haber sido tremendo afortunado", "qué lindo gesto" y "pienso que eres una persona tan maravillosa al darle esa gran oportunidad a alguien que no conoces" son algunos de ellos.

