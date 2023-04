El nuevo ambientador de Zara Home en sticks que arrasa por su precio: cuesta 17,99 euros

Llegar a casa y oler a limpio seguro que es una obsesión de muchos, y más aún, si hablamos de nuestro hogar. Y es que, una casa no está del todo bien si no se queda con un ligero aroma. Y eso no se trata siempre de fregar a fondo, que también, sino de disponer de un buen ambientador que mantenga durante horas el olor. Un claro ejemplo es este que nos ofrece Zara Home por solo 17,99 euros.

Se trata del nuevo difusor en stick Poetic Mind que viene presentado en un formato de 100ml. Este ambientador aporta un perfume muy intenso pero no abrumador ya que se crea a partir de las notas amaderadas, la ralladura de limón y la suavidad de la magnolia. Es capaz de ofrecer un magnífico aroma capturado por la esencia de la bergamota, del flor de almendro y las maderas blancas, aportando así una sensualidad atemporal. Todos ellos, olores naturales muy frescos, que brindarán a nuestra casa un ambiente mucho más acogedor.

Además del rico aroma que proporciona, también aporta elegancia, calma y tranquilidad. También puede servir de ayuda a la hora de purificar el aire y crear una atmósfera confortable en el hogar. La verdad es que resulta una opción ideal para terminar con los sprays y así proteger el medioambiente.

Ambientador en sticks.

Un elemento con el que desde Zara Home demuestran, una vez más, la increíble variedad con la que cuenta su catálogo a todos los niveles. Y es que, si esta opción se te queda pequeña, la cadena también ofrece los formatos de 200 ml (25,99 €), 500 ml (39,99 €) y 2,8 L (149€).

