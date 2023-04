El nuevo 'ambientador' de Zara Home que aromatiza toda tu casa: cuesta 12,99 euros y arrasa en ventas

Una casa no está del todo limpia si no se queda con un ligero olor a limpio. Y eso no se trata siempre de fregar a fondo, que también, si no de mantener el hogar con una buena higiene. Como todos sabemos, esto suele resultar bastante complicado, por eso Zara Home nos echa una mano con esta vela aromática para mantener la casa siempre con muy buen perfume por tan solo 12,99 euros.

Si por algo destacan los productos de la cadena encargada de la decoración del hogar, es por combinar todo tipo de necesidades con elementos sofisticados y elegantes; y esta vez no iba a ser menos. La verdad es que este tipo de velas aromáticas son un recurso muy utilizado por toda la población.

Además, estos productos tienen infinitud de beneficios, además de aportar elegancia y un buen aroma, son capaces de relajar la mente y el cuerpo. También pueden servir de ayuda a la hora de purificar el aire y crear una atmósfera confortable en el hogar. La verdad es que resulta una opción ideal para terminar con los sprays y así proteger el medioambiente.

Vela aromática.

La nueva vela que nos ofrece la tienda de Inditex está fabricada sobre un contenedor de cerámica de lo más estiloso. Su formato bonito y original permite reutilizar el recipiente como jarrón, joyero o incluso como elemento decorativo para el hogar.

También te puede interesar...

-El supermercado con el aceite de oliva virgen extra más barato... y el que lo tiene más caro: la lista

-Lidl arrasa en ventas con los nuevos jerséis de punto para mujer, disponibles por tan solo 12,99 euros

-Los neumáticos que suspenden en el análisis de la OCU: cuestan 92 euros, que no te engañen

Sigue los temas que te interesan