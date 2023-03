La nueva vela aromática de Mercadona que cuesta tan solo 1,85 euros: "Huele de maravilla"

Como todos sabemos, una casa no está limpia si no se queda con un ligero olor a perfume. Y eso no se trata siempre de limpiar, si no de mantener el hogar con una buena higiene; acción que muchas veces resulta complicada. Por ello, Mercadona ofrece en su catálogo diferentes ambientadores como Fresh Bosque Verde que acaba con los malos olores. Esta semana la cadena debuta con la nueva vela aromática con fragancia a brisa marina.

La verdad es que los ambientadores son un recurso muy utilizado por toda la población. La cadena tiene gran variedad de formatos y estilos, pero uno de los más populares son las velas en vaso de cristal. Estas ofrecen diferentes funciones: sirven como elemento decorativo al tiempo que proporcionan un aroma más o menos intenso según la vela elegida. Y lo mejor de todo es que están tiradas de precio ya que tan solo cuestan 1,85 euros.

Están elaboradas por Bosque Verde, la empresa que elabora todos los productos de limpieza y para el hogar de Mercadona, son quizás las velas que más gustan actualmente. La nueva adquisición, de nombre Aqua, tiene un original perfume marino, acuático y fresco. Esta vela contiene 120 g que dan aproximadamente para 30 horas de duración, y todo por menos de 2 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)

Las opiniones de los clientes que ya lo han probado coinciden en su agradable aroma: "Me encanta, huele a limpio", asegura un usuario de Instagram. "Aporta sensación de tranquilidad y calma. Huele de maravilla", añade una mujer.

