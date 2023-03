El ambientador de Mercadona que acaba con los malos olores en un segundo: cuesta 1,30 euros

Como todos sabemos, la limpieza e higiene es un básico, no solo en uno mismo, también en el hogar. No es cuestión de limpiar simplemente, si no de mantener el hogar con buen olor; acción que muchas veces resulta complicada. Para ello resulta necesario ventilar a diario el hogar, junto con el uso de esencias que aporten buen aroma. Esto es lo que precisamente consigue uno de los ambientadores más vendidos de Mercadona.

Se trata del spray Fresh Bosque Verde que está disponible por 1,30 euros y contiene 300 mililitros. Un producto que ha sido creado para neutralizar cualquier mal olor que se produzca en casa. El ambientador, cuya fórmula bloquea las moléculas de malos olores en el ambiente, es capaz de quitar incluso los más desagradables como por ejemplo, los que desprende la basura.

Gracias a este nuevo ambientador de Mercadona, en tu casa siempre tendrás un olor a fresco y a limpio. Pero eso no es todo, y es que este aroma también se impregna en las sábanas, en las cortinas, en los manteles, en las tapicerías de los sillones e incluso en la ropa.

Ambientador fresh.

Además, su funcionamiento resulta de lo más sencillo, lo único que tendrás que hacer es pulverizar cuatro o cinco veces durante cinco segundos en las zonas donde quieras tratar. En un rato, verás cómo la casa huele de maravilla y el mal olor habrá desaparecido para siempre.

Pero si esta opción no te convence, en Mercadona puedes encontrar de todo tipo desde ambientadores para armarios y cajones, en formato spray, de pared y difusor, como en varitas de distintos olores, de enchufe y a pilas.

También te puede interesar...

-El desatascador de marca blanca de Mercadona que no daña las tuberías: cuesta 1,60 euros

-Los dos detergentes que quitan mejor las manchas del vino, según la OCU: se compran en el súper

-El nuevo bombazo de Carrefour: pone a la venta dos sillas, un sillón y una mesa por 129 euros

Sigue los temas que te interesan