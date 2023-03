El delirio por la nueva vajilla de Lidl: 18 platos de colores y con dibujos de diseño por 45 euros

Si eres de los que siempre ofrece la casa para hacer cenas, comidas e incluso meriendas, no puedes dejar pasar el último bombazo de Lidl. La cadena alemana no deja de sorprendernos con su catálogo lleno de productos con precios de escándalo. Un ejemplo de ello es este set de vajilla de 18 platos de diferentes tamaños. Pero no es el único producto de este estilo que vende el supermercado porque entre sus novedades puedes encontrar infinidad de tipos de vajillas diferentes para cada ocasión.

La nueva vajilla de Lidl es de la marca 'Tognana' y está compuesta por 18 piezas de platos llanos, hondos y de postre. Entre ellos podemos encontrar 6 unidades de 26 cm, 6 platos de sopa de 22 cm y los últimos 6 de postre de 18 cm. Además, el juego de mesa fabricado con cerámica consta de 6 colores diferentes, para una mesa fresca y colorida.

Se trata de un producto que gracias a sus materiales de gran calidad es muy resistente y duradero. Además, lo puedes comprar online o de manera presencial en tu tienda más cercana por el módico precio de 44,99 euros. Pero eso no es lo mejor de todo, y es que si te das prisa puedes hacerte con el descuento de casi 30 euros, ya que su precio original es de 74 euros.

Set de 18 platos.

Si lo que quieres es sorprender a tus invitados, no hay lugar a dudas que con esta colección seguro que les dejas con muy buen sabor de boca.

