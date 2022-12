La locura por el nuevo perfume de Mercadona que "dura mucho y huele genial": cuesta 12 euros

Como todos sabemos, no llegan los preparativos navideños hasta que aparecen los anuncios de colonias; y Mercadona lo sabe. Por eso, ha lanzado Eclat Shine for Her, de edición limitada por tan solo 12 euros. Este artículo se suma a sus últimas novedades como las galletas de jengibre o los piñones.

En estas fechas tan señaladas nos maquillamos y nos arreglamos más de lo normal; nos damos caprichos y compramos detalles a nuestra gente. Al fin y al cabo es la época perfecta para sacar nuestro lado más divertido, y sorprender a nuestros seres queridos; y que mejor que hacerlo con este producto.

Aunque a simple vista lo que más llame la atención es su elegante frasco que se viste con un degradado bicolor de fucsia y azul, su olor es lo que te sorprenderá gratamente. Aunque las comparaciones son odiosas, esta fragancia que contiene 100 ml, resulta muy parecido al perfume Moon Sparkle de Escada por los toques frutales y florales.

Además, es importante destacar que no se trata de un perfume ligero, es una fragancia con personalidad y de los que dejan huella. Está claro que su aroma enamorará a cualquiera.

Sin lugar a duda es un producto que ha revolucionado las redes sociales, ya que se pueden ver comentarios como: "Mi favorita a partir de ahora", o "La mejor elección, dura mucho"...

Asimismo, esta nueva colección limitada ha sacado otros productos como un perfilador de ojos, laca de uñas, neceser con brochas, labiales, iluminador y una paleta de rostro y otra de sombras.

