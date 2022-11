El nuevo plato preparado hawaiano que arrasa en Mercadona: exótico, saludable y a 5,50 euros

Mercadona ha lanzado su propia versión de los poke bowls, uno de los platos de moda que se elabora con productos frescos como pescado marinado o tofu combinados con arroz o quinoa, entre otros ingredientes. Una receta saludable que ha llegado a España desde Hawái para triunfar por todo el mundo por sus sabrosas combinaciones, siendo una opción fresca y cómoda para tomar a mediodía, sobre todo en el formato que nos ofrece el supermercado: un bol ya preparado que solo tendremos que abrir para consumir donde y cuando queramos.

Los poke han empezado a conquistar las cartas de muchos restaurantes en nuestro país, haciéndose un hueco entre las opciones saludables de comida más o menos rápida. La nutricionista Rocío Périz, resaltaba a EL ESPAÑOL algunas de las cualidades de este plato que, si se hace con combinaciones adecuadas y sin abusar de determinados alimentos, "es una forma sencilla, rica y sana de comer". En el caso del Poke de Salmón de Mercadona, está disponible en algunos de sus tiendas y también en su plataforma online, con un precio de 5,50 euros el bol de 470 gramos.

Se trata de una elaboración de la empresa Leroy Processing Spain, ubicada en Pinto (Madrid). En la lista de ingredientes destaca el arroz cocido (arroz, mezcla de vinagres ―azúcar blanco y demerara, vinagre de alcohol, agua, vinagre de arroz y sal―, aceite de maíz y zumo de limón con antioxidantes E-224), un 10% de salmón, mango, pepino, ensalada Wakame (algas abeto marino, Undaria Pinnatifida) y condimentos, como jarabe de maíz, agua, aceite de sésamo, azúcar, vinagre de arroz, sal, humectante E-420 y colorantes.

Demasiadas calorías para una ración

Además, en el listado de ingredientes del poke de Mercadona figura la seta negra, el agar agar, granos de sésamo, chile rojo, cebolla roja, semillas de lino marrón, calabaza y amapola. La salsa Ponzu que compaña está elaborada con salsa de soja, mezcla de vinagres, zumo de limón y zumo de mandarina. Apuntan que el plato podría contener trazas de crustáceos, huevo, cacahuete, leche, avellanas, apio, mostaza y moluscos, aclarando además que el pescado ha sido sometido a un proceso de congelación para la prevención de anisakis.

La información nutricional del Poke de Salmón de Mercadona, no obstante, pone en cuestión su perfil saludable. Comerse los 470 gramos de su contenido supondría sumar 662,7 calorías y consumir 18,8 gramos de grasas totales (4,23 gramos de grasas saturadas), 98,7 gramos de hidratos de carbono (33,57 gramos de azúcares), 23,5 gramos de proteínas y 7,52 gramos de sal. Si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir menos de 25 gramos de azúcares libres al día y de 5 gramos de sal, además de un máximo de 400 calorías en la comida, lo más saludable sería tomar la totalidad del bol repartido en dos raciones que no se tomen el mismo día.

El 'poke' de Mercadona.

Receta histórica que tiene riesgos

El poke se consumía entre los nativos hawaianos como un plato rápido para reponer fuerzas y la forma actual de preparación se popularizó en los años setenta: pescado sin piel ni espina cortado en filetes o tacos, combinado con arroz o quinoa, además de frutas como piña o mango, aguacate, zanahoria o pepino. Todo ello aderezado con salsas elaboradas a partir de la salsa de soja y una mezcla de semillas como sésamo o lino, entre otras. Su éxito empezó a fraguarse en Estados Unidos en 2010 y en solo seis años se triplicaron los restaurantes que lo habían incluido en sus cartas.

Périz valora su gran cantidad de nutrientes, empezando por las proteínas de calidad y el omega 3 del pescado, una grasa saludable que es además cardioprotectora. "Es un plato que entra por los ojos al estar lleno de colores y eso ya predispone una buena digestión", destaca la nutricionista, animando a escoger frutas que aporten otras propiedades y cereales también proteicos, para que aumente la sensación de saciedad. Destaca también las cualidades antiinflamatorias de las algas o el aporte de calcio de las semillas de sésamo.

Como ocurre siempre, los pokes más saludables serán siempre los que hagamos nosotros mismos en casa, pero en este sentido hay un peligro oculto que debemos tener en cuenta. Los marinados y los ingredientes crudos, que son la base de este plato, pueden ser peligrosos para la salud porque "no los cocinamos y no sufren un tratamiento térmico con el que mejorar su seguridad y destruir los posibles microorganismos", como advirtió a EL ESPAÑOL la nutricionista Beatriz Robles. Recuerda la experta que marinar no destruye los microorganismos "por mucho zumo de limón que le atices", aconsejando que no los consuman mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas y niños.

